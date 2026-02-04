ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer flan napolitano: la versión con doble caramelo y más húmeda del clásico mexicano 

Para hacer este postre en casa se requieren ingredientes sencillos y no es necesario utilizar ninguna técnica complicada, por lo que es una opción ideal para sorprender a familia y amigos durante la cena.

El flan es uno de los postres más tradicionales y extendidos del mundo, con distintas versiones según la región. Entre ellas, una de las más llamativas es el Flan napolitano, una preparación que lo combina con bizcochuelo y se popularizó en México.

Antes de cocinarlo en el horno, hay un truco muy simple para que quedé más dulce y húmedo: preparar más caramelo de lo habitual y agregarle unas cucharadas a la mezcla del bizcochuelo. De este modo, no queda solo arriba del flan, sino también en la base.

Por qué funciona este truco

  • El caramelo extra se vuelve más líquido con el calor del horno
  • Al estar dentro del bizcochuelo, se distribuye mientras la masa se cocina
  • La miga lo absorbe y retiene esa humedad
  • No queda concentrado solo en la parte superior
  • El sabor a caramelo se integra en toda la preparación

En esta receta, el flan y el bizcochuelo se cocinan juntos en el mismo molde a baño maría. Durante la cocción, las mezclas se acomodan solas por tener distintas densidades y se forman las dos capas características de este postre.

Cómo hacer flan napolitano casero

Ingredientes

Para el caramelo:

  • 2 tazas de azúcar
  • ½ taza de agua

Para el flan:

  • 4 huevos
  • 1 lata de leche condensada
  • 500 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el bizcochuelo:

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite
  • 150 g de harina leudante
  • 2 cucharadas de cacao (opcional)

Cómo hacer flan napolitano con doble caramelo: Preparación paso a paso

  • Hacer el caramelo. Colocar el azúcar y el agua en una olla a fuego medio. Cuando tome color ámbar, volcar una parte en el molde y cubrir base y paredes.
  • Preparar el flan. Licuar los huevos, la leche condensada, la leche y la vainilla. Reservar.
  • Preparar el bizcochuelo. Batir los huevos con el azúcar. Agregar la leche y el aceite. Incorporar la harina (y el cacao si se desea).
  • Aplicar el truco. Agregar dos o tres cucharadas del caramelo restante dentro de la mezcla del bizcochuelo y mezclar suavemente.
  • Armado. Volcar primero la mezcla del bizcochuelo en el molde acaramelado. Luego, muy despacio y sobre una cuchara, añadir la mezcla del flan.
  • Cocción. Llevar a horno medio (170 °C) a baño María durante 60 a 70 minutos.
  • Reposo. Dejar enfriar por completo y llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Con el detalle previo a hornearlo, el resultado final cambia drásticamente, obteniendo una preparación más jugosa, con mejor textura y con un sabor a caramelo que se siente en cada porción.


