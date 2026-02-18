Cómo hacer croquetas de pizza crujientes y llenas de sabor, paso a paso en casa

Si buscas una alternativa rápida, sabrosa y diferente para el almuerzo o para llevar en la vianda al trabajo o colegio, las croquetas de pizza se presentan como la opción ideal. La receta, del libro Croquetas gourmet de Chema Soler, combina la textura crujiente de la fritura con los sabores clásicos de una pizza: tomate, mozzarella, orégano y, para los más atrevidos, anchoas.

Ingredientes principales

110 g de manteca

140 g de harina

50 g de salsa de tomate

500 ml de leche

500 ml de jugo de tomate

Orégano a gusto

8 anchoas (opcional)

120 g de queso mozzarella

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva para freír

Para el empanado: huevo batido, harina, nachos triturados sabor queso y orégano.

Para el emplatado: 60 g de queso rallado, 100 g de salsa de tomate y 25 g de aceitunas sin carozo.

Paso a paso

Preparar la masa: Derretir la manteca a fuego lento, agregar la harina tamizada y la salsa de tomate. Cocinar 15 minutos sin dejar de remover. Incorporar líquidos: Añadir la leche y el jugo de tomate poco a poco, manteniendo la mezcla a fuego lento durante 20 minutos hasta que adquiera consistencia. Agregar sabor: Incorporar los quesitos, orégano y anchoas picadas (si se usan). Retirar del fuego antes de añadir la mozzarella para que no se derrita. Salpimentar. Enfriar y reposar: Volcar la masa en una fuente, cubrir con film transparente y refrigerar 12 horas. Formar croquetas: Darles forma plana y pasarlas por harina, huevo batido y nachos triturados con orégano. Freír: Calentar aceite de oliva virgen extra a 190 °C y freír las croquetas hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente. Emplatado: Gratinar con queso rallado, decorar con salsa de tomate en la base y rodajas de aceituna sobre cada croqueta.

Tips del chef

Las croquetas se pueden preparar con antelación y conservar en la heladera hasta el momento de freírlas.

Los nachos en el empanado aportan un toque crujiente y un sabor intenso a queso.

Para una versión vegetariana, omite las anchoas y mantén el sabor con el orégano y la mozzarella.

Con esta receta, el clásico sabor de la pizza se reinventa en una croqueta crujiente y lista para disfrutar en cualquier momento del día.