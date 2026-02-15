Receta fácil de churros sin TACC: paso a paso para hacerlos en casa
Con pocos ingredientes y premezcla sin gluten, se puede preparar en casa una versión apta para celíacos de uno de los clásicos más elegidos para la merienda.
Los churros también tienen su versión apta para celíacos. Con premezcla sin TACC y pocos ingredientes, se pueden preparar en casa de manera sencilla y lograr una textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar el mate.
Ingredientes
- 200 gramos de premezcla sin TACC
- 300 mililitros de agua
- 3 cucharadas de azúcar
- Esencia de vainilla (a gusto)
- 1 cucharada de polvo de hornear
- Aceite para freír
- Azúcar extra para rebozar
Preparación paso a paso
- Colocar el agua en una olla junto con el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Llevar a hervor.
- Una vez que rompa el hervor, incorporar de golpe la premezcla sin TACC y el polvo de hornear. Mezclar rápidamente hasta integrar.
- Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que se forme una masa homogénea que se despegue de los bordes.
- Retirar del fuego y amasar en caliente con cuidado hasta lograr una textura lisa.
- Colocar la preparación en una manga o churrera y formar los churros directamente sobre el aceite caliente. Freír a temperatura media hasta que estén dorados.
- Retirar, escurrir sobre papel absorbente y rebozar en azúcar.
Son una opción accesible y rendidora para quienes deben seguir una alimentación sin gluten y no quieren resignar clásicos de la merienda. Se pueden servir solos o acompañados con dulce de leche o chocolate caliente.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar