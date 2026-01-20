ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer malfatti de ricota y espinaca sin gluten: receta fácil, liviana y apta celíacos

Suaves, livianos y fáciles de preparar, estos malfatti de ricota y espinaca sin gluten son ideales para una comida casera, rápida y apta para celíacos.

Lista de Ingredientes

espinaca: 200 gramos

ricotta: 250 gramos

harina sin gluten: 150 gramos

queso rallado: 200 gramos

huevos: 2

salsa de tomate: al gusto

caldo o sabores en polvo de verduras sin TACC: 1 sobre

Los malfatti son un clásico de la cocina italiana que se destaca por su textura suave y su preparación sencilla. En esta versión sin gluten, la receta mantiene todo el sabor original, pero se adapta para personas celíacas o que eligen una alimentación libre de TACC, utilizando ingredientes accesibles y fáciles de conseguir.

Ideales para el almuerzo o la cena, estos malfatti de ricota y espinaca se cocinan en pocos minutos y se pueden acompañar con salsa de tomate, crema o incluso gratinar al horno.

Paso a paso

Procesar la espinaca hasta que quede bien picada.

Colocar en un bowl la espinaca junto con la ricota, los huevos, el queso rallado, la harina sin gluten y el sobre de verduras.

Mezclar hasta obtener una masa blanda y homogénea (no debe quedar seca).

Formar bolitas de unos 4 a 5 centímetros con las manos apenas enharinadas.

Rebozar suavemente los malfatti en harina sin gluten.

Cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal durante 4 a 5 minutos, hasta que floten.

Retirar y servir calientes, acompañados con salsa de tomate sin gluten.


