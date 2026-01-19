ESCUCHÁ RN RADIO
40 min cronometro
Tendencias

Muffins de manzana y zanahoria: la receta fácil y sin azúcar para una merienda saludable

Una opción práctica para preparar porciones individuales y mantener una alimentación más equilibrada.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina de avena: 125 gramos

manzana: 1

zanahoria: 1

huevo: 1

aceite: 50 ml

polvo de hornear: 1 cucharadita

canela: opcional

Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, y resulta perfecta para acompañar el mate o el desayuno.

Paso a paso

  1. Rallar la manzana y la zanahoria y reservar en un bol.
  2. Agregar el huevo y batir hasta integrar.
  3. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente.
  4. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente.
  5. Verter la preparación en moldes individuales para muffins.
  6. Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que estén cocidos por dentro.

Trucos para que quede perfecto

  • Para una versión más jugosa, se puede agregar una cucharada de yogur natural.
  • Si se desea un toque extra, sumar nueces picadas o pasas.

