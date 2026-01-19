Muffins de manzana y zanahoria: la receta fácil y sin azúcar para una merienda saludable

Lista de Ingredientes harina de avena: 125 gramos manzana: 1 zanahoria: 1 huevo: 1 aceite: 50 ml polvo de hornear: 1 cucharadita canela: opcional

Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, y resulta perfecta para acompañar el mate o el desayuno.

Paso a paso

Rallar la manzana y la zanahoria y reservar en un bol. Agregar el huevo y batir hasta integrar. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente. Verter la preparación en moldes individuales para muffins. Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que estén cocidos por dentro.

Trucos para que quede perfecto