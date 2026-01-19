40 min
Muffins de manzana y zanahoria: la receta fácil y sin azúcar para una merienda saludable
Una opción práctica para preparar porciones individuales y mantener una alimentación más equilibrada.
40 min
Muffins de manzana y zanahoria: la receta fácil y sin azúcar para una merienda saludable
Una opción práctica para preparar porciones individuales y mantener una alimentación más equilibrada.
Lista de Ingredientes
harina de avena: 125 gramos
manzana: 1
zanahoria: 1
huevo: 1
aceite: 50 ml
polvo de hornear: 1 cucharadita
canela: opcional
Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, y resulta perfecta para acompañar el mate o el desayuno.
Paso a paso
- Rallar la manzana y la zanahoria y reservar en un bol.
- Agregar el huevo y batir hasta integrar.
- Incorporar el aceite y mezclar nuevamente.
- Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente.
- Verter la preparación en moldes individuales para muffins.
- Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que estén cocidos por dentro.
Trucos para que quede perfecto
- Para una versión más jugosa, se puede agregar una cucharada de yogur natural.
- Si se desea un toque extra, sumar nueces picadas o pasas.
Comentarios