Cómo hacer masa madre sin gluten en casa paso a paso y con solo dos ingredientes

Cada vez más personas optan por preparaciones sin TACC y buscan alternativas caseras para elaborar panificados más naturales. La masa madre sin gluten es una de esas opciones: se realiza únicamente con harina apta y agua, pero requiere tiempo, constancia y cuidado diario.

A diferencia de la masa madre tradicional, no desarrolla gluten, aunque sí fermenta gracias a las levaduras y bacterias naturales presentes en el ambiente. Con paciencia, en aproximadamente una semana puede estar lista para usar.

Qué se necesita

100 gramos de harina de arroz integral (también puede utilizarse harina de sorgo o de trigo sarraceno)

100 mililitros de agua a temperatura ambiente

Un frasco de vidrio

Cuchara de madera o silicona

Día por día

Día 1

Mezclar 100 gramos de harina con 100 mililitros de agua hasta obtener una pasta espesa.

Tapar el frasco sin cerrar de manera hermética.

Dejar reposar en un lugar templado.

Día 2

Agregar 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua.

Mezclar y dejar reposar nuevamente.

Días 3 y 4

Comienzan a observarse burbujas y un aroma levemente ácido.

Descartar la mitad de la preparación.

Alimentar con 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua.

Días 5 al 7

La mezcla debería duplicar su tamaño a las pocas horas de alimentarla.

Cuando esto sucede de manera constante, la masa madre está lista para utilizar.

Cómo saber si está activa

Presenta burbujas visibles.

Tiene un aroma ácido agradable.

Duplica su volumen entre cuatro y seis horas después de ser alimentada.

Si no se utiliza a diario, puede conservarse en la heladera y alimentarse una vez por semana. La masa madre sin gluten es la base para panes, crackers y otras preparaciones con fermentación natural, una tendencia que crece entre quienes buscan opciones más artesanales y de mejor digestibilidad.