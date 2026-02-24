Cómo hacer masa madre sin gluten en casa paso a paso y con solo dos ingredientes
Solo con harina sin TACC y agua, en siete días se puede obtener un fermento natural para panes y otras preparaciones caseras.
Cada vez más personas optan por preparaciones sin TACC y buscan alternativas caseras para elaborar panificados más naturales. La masa madre sin gluten es una de esas opciones: se realiza únicamente con harina apta y agua, pero requiere tiempo, constancia y cuidado diario.
A diferencia de la masa madre tradicional, no desarrolla gluten, aunque sí fermenta gracias a las levaduras y bacterias naturales presentes en el ambiente. Con paciencia, en aproximadamente una semana puede estar lista para usar.
Qué se necesita
- 100 gramos de harina de arroz integral (también puede utilizarse harina de sorgo o de trigo sarraceno)
- 100 mililitros de agua a temperatura ambiente
- Un frasco de vidrio
- Cuchara de madera o silicona
Día por día
Día 1
- Mezclar 100 gramos de harina con 100 mililitros de agua hasta obtener una pasta espesa.
- Tapar el frasco sin cerrar de manera hermética.
- Dejar reposar en un lugar templado.
Día 2
- Agregar 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua.
- Mezclar y dejar reposar nuevamente.
Días 3 y 4
- Comienzan a observarse burbujas y un aroma levemente ácido.
- Descartar la mitad de la preparación.
- Alimentar con 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua.
Días 5 al 7
- La mezcla debería duplicar su tamaño a las pocas horas de alimentarla.
- Cuando esto sucede de manera constante, la masa madre está lista para utilizar.
Cómo saber si está activa
- Presenta burbujas visibles.
- Tiene un aroma ácido agradable.
- Duplica su volumen entre cuatro y seis horas después de ser alimentada.
Si no se utiliza a diario, puede conservarse en la heladera y alimentarse una vez por semana. La masa madre sin gluten es la base para panes, crackers y otras preparaciones con fermentación natural, una tendencia que crece entre quienes buscan opciones más artesanales y de mejor digestibilidad.
