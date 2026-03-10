Descubrí cómo hacer un delicioso pastel de pollo al verdeo con base de avena nutritiva

El pastel de pollo al verdeo con base de avena se posiciona como la opción preferida de quienes practican el batch cooking o cocina semanal. Según especialistas de la Sociedad Argentina de Nutrición, la avena es un cereal de bajo índice glucémico que proporciona energía sostenida, ideal para enfrentar la jornada laboral.

Por otro lado, el uso de la parte verde de la cebolla de verdeo no solo aporta un sabor fresco y distintivo, sino que es rica en antioxidantes y vitaminas del grupo B. Este plato rompe con la monotonía del pollo a la plancha, ofreciendo una experiencia gourmet, nutritiva y sumamente fácil de ejecutar con ingredientes básicos de la heladera.

Cómo hacer pastel de pollo al verde

El relleno: cremosidad saludable sin ultraprocesados

Lograr que el pollo sea jugoso sin recurrir a la crema de leche (alta en grasas saturadas) es el gran truco de esta receta. Las fuentes oficiales de gastronomía saludable sugieren la técnica de la «emulsión natural»: utilizar el fondo de cocción del pollo junto con un poco de queso blanco magro o leche descremada ligada con una cucharadita de almidón de maíz.

Al saltear el pollo con abundante cebolla de verdeo y un toque de mostaza natural, se genera una salsa untuosa y ligera. Este método respeta los lineamientos de salud cardiovascular, reduciendo drásticamente las calorías sin sacrificar la palatabilidad.

Cómo hacer pastel de pollo al verdeo

La base de avena: fibra y crocante en un solo paso

A diferencia del pastel tradicional donde el puré va arriba, en este la avena (laminada o instantánea) se utiliza como base o «crust». Mezclar la avena con claras de huevo, semillas de lino o chía y un chorrito de aceite de oliva crea una base que, al hornearse, adquiere una textura similar a una masa quebrada pero mucho más nutritiva.

Colocar esta mezcla en el fondo de una asadera y darle un precocinado de 5 minutos permite que, al volcar el relleno de pollo encima, la base no se humedezca y mantenga su «crunch», aportando una complejidad de texturas que se valora cada vez más.

Cómo hacer pastel de pollo al verdeo

Versatilidad y ahorro: aprovechamiento total del pollo

Desde el punto de vista de la economía doméstica, este pastel permite utilizar restos de pollo asado o hervido de preparaciones anteriores, cumpliendo con los principios de la cocina de aprovechamiento. Según SENASA, es fundamental que el pollo utilizado haya sido manipulado correctamente y enfriado tras su primera cocción.

Una vez armado el pastel, el toque final de queso en hebras y unas semillas de sésamo por encima no solo decoran, sino que suman minerales esenciales. Es un plato que se luce tanto en una cena familiar como en una vianda de oficina, manteniendo su sabor intacto tras el recalentado.

Cómo hacer pastel de pollo al verdeo: ingredientes clave para 2-3 personas