Cómo preparar un delicioso pastel de pollo y batata: nutritivo y fácil de hacer
Esta versión renovada de un clásico argentino combina proteínas magras con el dulzor natural de la batata, logrando un plato equilibrado y saciante. Secretos técnicos para un relleno jugoso y un puré con la textura ideal para gratinar sin usar harinas.
El pastel de pollo y batata se posiciona en 2026 como la solución definitiva para quienes buscan una alimentación consciente sin resignar el sabor del hogar. Según las recomendaciones de la Secretaría de Salud y las Guías Alimentarias (GAPA), la sustitución de la papa por batata aporta un mayor contenido de fibra y un índice glucémico más estable, ideal para mantener la energía durante la jornada laboral.
El desafío de este plato reside en el equilibrio de humedades: un pollo bien sazonado que no resulte seco y un puré firme que resista el horneado. En esta guía, desglosamos la técnica oficial para transformar ingredientes simples en una pieza de alta calidad nutricional y bajo costo.
Cómo hacer pastel de pollo y batata
El relleno: técnicas para maximizar la jugosidad y el sabor
La clave para que el pastel de pollo no resulte «pesado» ni insípido es la base de vegetales. Las autoridades sanitarias sugieren un rehogado abundante de cebolla, morrón y puerro, utilizando una mínima cantidad de aceite vegetal.
- Al incorporar el pollo desmenuzado (preferentemente pechuga o pata-muslo sin piel), se recomienda añadir un chorrito de caldo casero o puré de tomate natural para mantener la hidratación durante el golpe de horno.
- Incorporar especias como el pimentón dulce y el orégano no solo realza el perfil sensorial, sino que permite reducir drásticamente el uso de sal, cumpliendo con los estándares de salud cardiovascular.
Puré de batata: el secreto del horneado seco
Para evitar que el pastel se «desarme» al cortarlo, la ciencia culinaria argentina sugiere cocinar las batatas al horno con su piel o al vapor, en lugar de hervirlas. Al evitar el contacto directo con el agua, el almidón de la batata se concentra, resultando en un puré denso y naturalmente cremoso.
Un consejo técnico: añadir una pizca de canela o nuez moscada al puré potencia el sabor dulce del vegetal sin necesidad de azúcar. Una vez extendido sobre el pollo, realizar surcos con un tenedor permite que el calor circule mejor, logrando un dorado uniforme y una textura crocante en la superficie.
Seguridad alimentaria en el recalentado y conservación
Dado que este pastel es la «estrella» de las viandas de marzo, desde SENASA recuerdan la importancia de la cadena de frío. Una vez cocido, el pastel debe enfriarse rápidamente antes de llevarlo a la heladera, donde se conserva perfectamente hasta por 3 días.
Al momento de recalentar en microondas u horno de oficina, es vital asegurar que el centro del pastel recupere una temperatura de seguridad (70°C). Esta receta no solo optimiza el presupuesto familiar al utilizar cortes de ave accesibles, sino que garantiza un almuerzo completo que cubre los tres grupos de alimentos esenciales: fibras, proteínas y carbohidratos complejos.
Cómo hacer pastel de pollo y batata: ingredientes básicos para 4 porciones
- Pollo cocido y desmenuzado: 500 gr.
- Batatas: 1 kg.
- Cebolla y morrón verde: 1 unidad de cada uno.
- Huevo duro: 2 unidades (opcional).
- Leche descremada o bebida vegetal: un chorrito para el puré.
- Queso por salut magro: 100 gr para gratinar.
