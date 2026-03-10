Descubrí cómo preparar un delicioso pastel de berenjenas, lleno de sabor y nutrición

El pastel de berenjenas se ha convertido en el favorito de la cocina «plant-based» argentina por su versatilidad y riqueza de sabores. Según las Guías Alimentarias vigentes, la berenjena es una excelente fuente de antioxidantes (como la nasunina presente en su cáscara) y agua, lo que la hace ideal para quienes buscan controlar su peso sin resignar volumen en el plato.

El desafío de esta receta es el manejo del sabor amargo y la textura; una berenjena mal tratada puede arruinar la experiencia. En esta guía, aplicamos técnicas profesionales para transformar este vegetal en un relleno robusto y sabroso que nada tiene que envidiarle a las versiones carnívoras.

Pastel de berenjenas

El tratamiento del vegetal: técnica para eliminar el amargor

Para que el pastel sea un éxito, el primer paso es el «curado» de las berenjenas. Las autoridades de bromatología y chefs recomiendan cortar el vegetal en cubos o láminas y espolvorear con sal gruesa durante 20 minutos. Este proceso de ósmosis elimina el líquido amargo y mejora la textura final. Luego, es fundamental enjuagarlas bien y secarlas.

Un consejo: para un relleno con «cuerpo», se sugiere dorar los cubos en una sartén con apenas aceite de oliva o asarlos al horno antes de armar el pastel; esto evita que el vegetal se deshaga y concentre su sabor ahumado natural.

Pastel de berenjenas

El relleno vegetariano: proteínas y texturas que sacian

Para que este pastel sea nutricionalmente completo y cumpla con los estándares de salud, debemos integrar proteínas. Una combinación ganadora es utilizar lentejas cocidas o soja texturizada hidratada junto a las berenjenas. Estos ingredientes aportan la «masticabilidad» necesaria que recuerda al pastel tradicional.

Al rehogarlos con cebolla, morrón, ajo y un toque de salsa de tomate natural, logramos un sofrito jugoso. El uso de especias como el comino y el pimentón ahumado es el secreto oficial para darle ese carácter «criollo» amamos, sin necesidad de recurrir al exceso de sodio.

Pastel de berenjenas

La cubierta de calabaza: el maridaje nutricional perfecto

Aunque puede usarse papa, la recomendación de los especialistas en nutrición para este marzo 2026 es utilizar un puré de calabaza (zapallo anco). Esta combinación no solo es visualmente atractiva, sino que el dulzor de la calabaza equilibra perfectamente el sabor terroso de la berenjena.

Para el toque final, un gratinado con queso de campo o mozzarella de buena calidad aporta el calcio necesario. Es un plato que, además de ser apto para celíacos (siempre que se verifique la ausencia de contaminación cruzada), se consolida como una opción de servicio ideal para freezar y resolver cenas saludables en pocos minutos.

Pastel de berenjenas: ingredientes básicos para esta versión veggie