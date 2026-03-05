Cómo preparar guiso de lentejas: el secreto de un sabor profundo y nutritivo

El guiso de lentejas es mucho más que un clásico del invierno argentino; es una herramienta fundamental de la alimentación soberana y saludable. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), las legumbres son esenciales por su alto contenido de fibra, hierro y proteínas de origen vegetal.

Sin embargo, el desafío para el cocinero hogareño es lograr un sabor profundo sin recurrir a embutidos grasos como el chorizo colorado o la panceta en exceso. Aplicar una base de vegetales aromáticos y respetar los tiempos de hidratación permite transformar este plato en una opción liviana, ideal para quienes buscan energía sostenida durante la jornada laboral o escolar.

Cómo hacer guiso de lentejas: la técnica del rehogado, base de sabor sin ultraprocesados

El primer paso crítico para que el guiso sea un éxito es el sofrito. Las autoridades sanitarias recomiendan utilizar aceites vegetales de primera presión y una abundancia de vegetales de estación: cebolla, morrón, zanahoria y apio.

La clave está en el «sudado» de estos ingredientes a fuego lento, lo que libera sus azúcares naturales y crea una base de sabor compleja.

Al evitar el uso de caldos industriales (cubitos), que poseen un alto contenido de sodio y conservantes, garantizamos un plato genuinamente saludable que respeta las recomendaciones de la OMS sobre la reducción del consumo de sal.

Cómo hacer guiso de lentejas | El hierro y la vitamina C: el maridaje biológico innegociable

Un dato a tener en cuenta es la biodisponibilidad de los nutrientes. Las lentejas poseen hierro no hemínico, cuya absorción se potencia significativamente en presencia de vitamina C. Por ello, la receta debe incluir tomates frescos en la cocción o un chorrito de jugo de limón al momento de servir.

Además, para quienes buscan una proteína completa, la combinación de lentejas con un cereal (como una pequeña cantidad de arroz integral o cebada) permite obtener todos los aminoácidos esenciales, equiparando el valor nutricional de la carne.

Cómo hacer guiso de lentejas | Cocción y seguridad: el punto justo para la digestión

Uno de los mitos que aleja a los comensales de las legumbres es la hinchazón abdominal. La ciencia culinaria explica que esto se minimiza con un remojo previo de al menos 8 horas y el descarte del agua de remojo, eliminando los antinutrientes.

Durante la cocción, el agregado de una hoja de laurel no solo aporta aroma, sino que facilita la digestión. Según el SENASA, es vital asegurar que las lentejas estén bien cocidas pero firmes («al dente»), evitando que se deshagan, lo que ayuda a mantener un índice glucémico bajo y una saciedad más prolongada.

Cómo hacer guiso de lentejas: ingredientes básicos para 4 porciones