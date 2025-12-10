ESCUCHÁ RN RADIO
Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer un postre frío de frutos rojos y chocolate, fácil y saludable

Con solo tres ingredientes y cinco minutos, este postre frío se volvió una opción perfecta para quienes buscan algo rico, natural y sin culpa.

Redacción

Por Redacción

Fácil, nutritivo y sin agregados artificiales. Foto: gentileza.

En tiempos donde crecen las búsquedas de recetas simples, saludables y accesibles, una preparación casera volvió a hacerse viral entre cocineros caseros: el postrecito de frutos rojos y chocolate, creado por Sol Avancini Noceti y replicado por cientos de usuarios que valoran alternativas keto, veganas y sin gluten.

La receta, compartida en redes por Mate Amargo, toma como base el recetario de Sol y se destaca por algo poco habitual: no lleva azúcar ni edulcorantes, solo ingredientes puros.

Los ingredientes (por porción)

  • 1 cucharada de frutos rojos
  • 1 cucharada de mantequilla de maní (ideal casera o de un solo ingrediente)
  • 1 cucharada de cacao amargo puro
  • Agua, solo si hace falta ajustar la consistencia

Cómo se prepara

  • Mezclar todo en un bol.
    Combinar los frutos rojos, la mantequilla de maní y el cacao amargo.
  • Pisarlos o batir.
    Se puede usar tenedor o batidora. Queda bien tanto cremoso como con trocitos de fruta.
    Si está muy espeso, agregar agua de a una cucharada.
  • Servir en potecitos.
    Distribuir la mezcla y decorar con frutos rojos extra o coco rallado (si se quiere mantener la versión keto).
  • Disfrutar.
    El resultado es un postre intenso, fresco y sin agregados artificiales.

