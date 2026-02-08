ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer Red Velvet casera para San Valentín: la torta roja más romántica paso a paso

Su color rojo intenso y su clásica crema de queso convierten a la Red Velvet en el postre ideal para celebrar el amor este 14 de febrero.

Por Redacción

La Red Velvet es una de las tortas más elegidas en San Valentín. Imagen generada con IA.

Su rojo intenso no pasa desapercibido, su textura suave, húmeda y delicada tampoco. La Red Velvet es una de esas tortas que, apenas llega a la mesa, dice todo sin palabras. Por eso, cada 14 de febrero se vuelve protagonista indiscutida de celebraciones, sorpresas y mesas compartidas en pareja.

De origen estadounidense, esta torta se convirtió en un símbolo del amor en la pastelería moderna. Y no es casualidad: su color vibrante, su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido, y la clásica crema de queso que la acompaña, la transforman en el postre perfecto para regalar (o regalarse) en San Valentín.

Además, en esta versión, el detalle romántico se potencia: los bizcochos se hornean en moldes con forma de corazón, ideales para una presentación que enamora antes del primer bocado.

Ingredientes para el bizcocho

  • 300 gramos de harina leudante
  • 300 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de cacao en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 270 gramos de aceite de girasol
  • 235 gramos de crema de leche
  • 1 cucharada de vinagre de alcohol
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • Colorante rojo a gusto

Preparación del bizcocho

  • Precalentar el horno a 170°C.
  • Mezclar la crema de leche con el vinagre y dejar reposar 10 minutos.
  • Tamizar en un bowl la harina, el bicarbonato, el cacao y la sal. Agregar el azúcar y mezclar.
  • Incorporar los huevos, el aceite, la crema reposada, la vainilla y el colorante rojo.
  • Batir hasta lograr una preparación homogénea.
  • Verter la mezcla en 3 moldes de corazón de 16 cm, previamente enmantecados y enharinados, con papel manteca en la base.
  • Hornear durante 20 a 25 minutos. Dejar enfriar.

Ingredientes para la crema de queso

  • 375 gramos de queso crema firme
  • 175 gramos de chocolate blanco
  • 80 gramos de manteca
  • 100 gramos de azúcar impalpable
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación de la crema

  • Batir la manteca pomada con el azúcar impalpable, la ralladura de limón y la vainilla.
  • Incorporar el chocolate blanco previamente fundido y seguir batiendo.
  • Por último, agregar el queso crema hasta integrar.
  • Colocar la preparación en una manga con boquilla lisa y reservar.

Armado y decoración

  • Colocar un bizcocho como base.
  • Cubrir con copos de crema de queso en toda la superficie.
  • Repetir el proceso con las otras capas.
  • Decorar con arándanos, frutillas, cerezas y hojas de menta.

La Red Velvet no solo se destaca por su sabor. Es una torta que comunica amor desde lo visual, y por eso se volvió un clásico de San Valentín en casas, pastelerías y mesas especiales.


