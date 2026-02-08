Cómo hacer Red Velvet casera para San Valentín: la torta roja más romántica paso a paso
Su color rojo intenso y su clásica crema de queso convierten a la Red Velvet en el postre ideal para celebrar el amor este 14 de febrero.
Su rojo intenso no pasa desapercibido, su textura suave, húmeda y delicada tampoco. La Red Velvet es una de esas tortas que, apenas llega a la mesa, dice todo sin palabras. Por eso, cada 14 de febrero se vuelve protagonista indiscutida de celebraciones, sorpresas y mesas compartidas en pareja.
De origen estadounidense, esta torta se convirtió en un símbolo del amor en la pastelería moderna. Y no es casualidad: su color vibrante, su sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido, y la clásica crema de queso que la acompaña, la transforman en el postre perfecto para regalar (o regalarse) en San Valentín.
Además, en esta versión, el detalle romántico se potencia: los bizcochos se hornean en moldes con forma de corazón, ideales para una presentación que enamora antes del primer bocado.
Ingredientes para el bizcocho
- 300 gramos de harina leudante
- 300 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de cacao en polvo
- 1 pizca de sal
- 2 huevos
- 270 gramos de aceite de girasol
- 235 gramos de crema de leche
- 1 cucharada de vinagre de alcohol
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- Colorante rojo a gusto
Preparación del bizcocho
- Precalentar el horno a 170°C.
- Mezclar la crema de leche con el vinagre y dejar reposar 10 minutos.
- Tamizar en un bowl la harina, el bicarbonato, el cacao y la sal. Agregar el azúcar y mezclar.
- Incorporar los huevos, el aceite, la crema reposada, la vainilla y el colorante rojo.
- Batir hasta lograr una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en 3 moldes de corazón de 16 cm, previamente enmantecados y enharinados, con papel manteca en la base.
- Hornear durante 20 a 25 minutos. Dejar enfriar.
Ingredientes para la crema de queso
- 375 gramos de queso crema firme
- 175 gramos de chocolate blanco
- 80 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar impalpable
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Preparación de la crema
- Batir la manteca pomada con el azúcar impalpable, la ralladura de limón y la vainilla.
- Incorporar el chocolate blanco previamente fundido y seguir batiendo.
- Por último, agregar el queso crema hasta integrar.
- Colocar la preparación en una manga con boquilla lisa y reservar.
Armado y decoración
- Colocar un bizcocho como base.
- Cubrir con copos de crema de queso en toda la superficie.
- Repetir el proceso con las otras capas.
- Decorar con arándanos, frutillas, cerezas y hojas de menta.
La Red Velvet no solo se destaca por su sabor. Es una torta que comunica amor desde lo visual, y por eso se volvió un clásico de San Valentín en casas, pastelerías y mesas especiales.
