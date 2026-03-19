Cómo hacer Rosca de Pascua sin TACC: el secreto para que quede perfecta

Lista de Ingredientes Manteca: 100 gramos Azúcar: 150 gramos Huevos: 3 unidades Ralladura: de 1 naranja Almidón de maíz: 100 cc Fécula de mandioca: 100 gramos Harina de arroz: 50 gramos Leche en polvo: 50 gramos Sal: 1 pizca Goma xántica: 5 gramos Levadura seca: 10 gramos Leche: 50 cc

La Rosca de Pascua es una de esas recetas que llenan la casa de aroma dulce, tradición y momentos compartidos. En esta versión sin TACC, pensada para quienes siguen una alimentación libre de gluten, vas a poder disfrutar de todo su sabor y textura esponjosa sin resignar nada. Perfecta para celebrar en familia, esta rosca combina una miga suave, un toque cítrico irresistible y ese clásico toque de crema pastelera que la hace única.

Cómo hacer rosca de reyes sin TACC

Activar la levadura: En un bol, mezclar la leche tibia, una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Formar la masa: En otro recipiente, colocar las harinas, la goma xántica, el resto del azúcar, la sal, los huevos, la manteca, la leche en polvo, la ralladura y la esencia. Agregar la levadura activada y unir todo hasta formar una masa suave.

Leudar: Tapar y dejar reposar en un lugar templado durante 40 minutos.

Dar forma a la rosca: Colocar la masa sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Formar un aro y dejar un hueco en el centro.

Segundo leudado: Cubrir y dejar reposar otros 30 minutos.

Decorar: Cubrir con hilos de crema pastelera y frutas.

Hornear: Llevar a horno medio (180°C) por unos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

Enfriar y terminar: Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cómo hacer la crema pastelera para esta receta de rosca de reyes sin gluten?

Para la crema pastelera de esta receta de rosca sin harina, vas a necesitar estos ingredientes:

2 yemas

2 cucharadas de almidón de maíz

250 cc de leche

75 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ahora, con ellos, debes: