Cómo hacer tarta de cabutia y acelga: receta sabrosa y nutritiva para hacer en casa

La tarta de cabutia y acelga es una opción ideal para un almuerzo o cena casera, llena de colores, sabores y nutrientes. Esta preparación combina la dulzura del zapallo cabutia con el toque verde y fresco de la acelga, para crear un plato vegetariano delicioso y versátil que puede servirse tanto caliente como templado.

Ingredientes principales

Para preparar esta tarta casera se necesita:

Cabutia (zapallo)

Acelga fresca

Cebolla y ajo

Huevos

Queso cremoso y queso parmesano

Una masa para tarta (puede ser casera o comprada)

Aceite de oliva y condimentos como pimienta, sal y nuez moscada al gusto

Preparación paso a paso

Preparar la masa

Mezclar harina, polvo de hornear, sal, aceite de oliva y agua hasta obtener una masa homogénea. Estirar y colocar en una tartera, cubriendo bien la base y los bordes. Saltear las verduras

Cortar finamente la cebolla y el ajo, y rehogar en una sartén con aceite de oliva. Agregar la acelga previamente lavada y picada, y cocinar hasta que esté tierna. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Preparar el zapallo

Pelar el zapallo cabutia, cortalo en cubos y cocinalo al horno o al vapor hasta que esté blando. Luego hacer un puré y mezclarlo con los huevos batidos. Armar la tarta

En la base de la masa colocar primero la mezcla de acelga, luego el puré de cabutia con los huevos y, por último, espolvorear queso cremoso y parmesano al gusto. Hornear

Cocinar la tarta en horno precalentado hasta que la masa esté dorada y el relleno bien asentado. Se puede gratinar unos minutos al final si se quiere un toque extra de queso.

¿Por qué vale la pena probar esta tarta?

Nutritiva: la acelga aporta vitaminas y minerales esenciales como vitaminas A y K, mientras que el zapallo brinda betacarotenos y sabor natural.

la acelga aporta vitaminas y minerales esenciales como vitaminas A y K, mientras que el zapallo brinda betacarotenos y sabor natural. Versátil: puede adaptarse a distintos gustos: agregando más queso, cambiando la masa por una integral o sumando otras verduras.

puede adaptarse a distintos gustos: agregando más queso, cambiando la masa por una integral o sumando otras verduras. Colorida y sabrosa: el contraste de tonos naranja y verde no solo hace este plato atractivo, sino también lleno de texturas.

Tip nutricional

Las verduras como la acelga son ricas en antioxidantes, fibra y micronutrientes que ayudan al bienestar general cuando se incorporan en recetas cotidianas. Cocinar en casa platos variados como esta tarta contribuye a una alimentación más equilibrada y saludable.