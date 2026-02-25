Tiramisú de limón: cómo hacer la versión fresca y cremosa del postre italiano clásico

El tiramisú es uno de los postres italianos más populares del mundo, famoso por su combinación de café, cacao y queso mascarpone. Sin embargo, en los últimos tiempos surgieron variantes que reinventan la receta tradicional. Una de las más frescas y elegantes es el tiramisú de limón, una opción ideal para quienes buscan un sabor más liviano, frutal y perfecto para días cálidos.

Esta versión mantiene la textura cremosa característica del clásico italiano, pero reemplaza el café por el perfume cítrico del limón, logrando un equilibrio entre dulzura y acidez que sorprende.

Ingredientes

4 yemas de huevo

½ taza de azúcar

400 g de queso mascarpone

Jugo de 1 limón grande

300 ml de crema de leche

36 vainillas (3 paquetes)

Leche, cantidad necesaria para remojar

Ralladura de limón, para decorar

Paso a paso para preparar este tiramisú

Paso 1: Colocar las yemas junto con el azúcar en un bowl resistente al calor. Llevar a baño María y batir constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo y la preparación espese levemente. Retirar del fuego y dejar entibiar.

Paso 2: En otro recipiente, mezclar el queso mascarpone con el jugo de limón hasta lograr una crema homogénea y suave, sin grumos.

Paso 3: Incorporar la mezcla de yemas ya fría al mascarpone con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.

Paso 4: Batir la crema de leche a medio punto (no debe quedar totalmente firme) y sumarla a la preparación anterior, integrando con suavidad.

Paso 5: Pasar rápidamente las vainillas por leche. Es importante no dejarlas demasiado tiempo para evitar que se desarmen.

Paso 6: En una fuente rectangular, armar una primera capa de vainillas remojadas. Cubrir con una capa generosa de crema de limón. Repetir el procedimiento hasta completar, finalizando con crema.

Paso 7: Llevar a la heladera por al menos 7 horas para que tome consistencia y se integren bien los sabores.

Paso 8: Antes de servir, decorar con ralladura de limón fresca para potenciar el aroma y aportar un toque visual delicado.

Un postre ideal para el verano

El tiramisú de limón es una alternativa perfecta para cerrar una comida con algo dulce pero no pesado. Su textura suave y su perfume cítrico lo convierten en una opción elegante para reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutar en casa.

Una receta sencilla que reinventa un clásico y suma frescura a la mesa.