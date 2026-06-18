Descubrí cómo hacer un budín de mandarina en licuadora: receta fácil y deliciosa

La elaboración de un budín de mandarina en licuadora se consolida como una de las opciones más eficientes en la pastelería hogareña actual, permitiendo capitalizar las propiedades de los cítricos en su mejor momento biológico.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar frutas frescas de estación en preparaciones caseras, como este budín de mandarina en licuadora, contribuye a diversificar la dieta y reducir el consumo de productos ultraprocesados con aditivos industriales.

En esta versión, el budín de mandarina en licuadora destaca por su simplicidad operativa al unificar la base líquida en un solo paso, ofreciendo una alternativa económica y perfumada que se instala como el acompañamiento ideal para las tardes de invierno.

Cómo hacer un budín de mandarina en licuadora: el secreto de la emulsión y la remoción de semillas

Para hacer un budín de mandarina en licuadora con éxito y evitar sabores amargos, el rigor técnico en la selección y limpieza de la fruta es fundamental. El proceso exige cortar dos unidades enteras conservando su cáscara, asegurando retirar minuciosamente cada una de las semillas, ya que el triturado de estas liberaría compuestos fenólicos astringentes que alterarían el perfil sensorial de la masa.

Especialistas del INTA resaltan que el licuado conjunto de los trozos de fruta, el jugo de dos unidades adicionales, 90 mililitros de aceite de girasol, dos tazas de azúcar y dos huevos grandes genera una emulsión densa y cremosa.

Este método mecánico no solo desintegra los aceites esenciales de la piel del cítrico para potenciar el aroma natural, sino que airea los componentes líquidos antes de ser integrados en un bol con tres tazas de harina leudante tamizada. Mezclar con suavidad hasta homogeneizar previene el sobredesarrollo del gluten, garantizando que tu budín de mandarina en licuadora mantenga una miga elástica y sumamente tierna.

Ingredientes clave: qué necesitás para tu budín de mandarina en licuadora casero

La lista de elementos para este panificado destaca por su accesibilidad, apoyándose en insumos estables de la economía doméstica. Para hacer un budín de mandarina en licuadora, necesitás:

Base cítrica: 2 mandarinas enteras (con cáscara y sin semillas) y el jugo de otras 2 unidades.

Medio graso y ligante: 90 ml de aceite de girasol y 2 huevos grandes frescos.

Estructura y dulzor: 3 tazas de harina leudante (o harina 0000 con dos cucharaditas de polvo de hornear) y 2 tazas de azúcar.

El Ministerio de Salud sugiere preferir aceites vegetales líquidos sobre grasas de origen animal en la repostería casera, para disminuir así el aporte de ácidos grasos saturados. La utilización del aceite de girasol en el budín de mandarina en licuadora no solo beneficia el perfil cardiovascular del plato, sino que asegura una textura más húmeda que se prolonga en el tiempo a temperatura ambiente.

Cómo hacer un budín de mandarina en licuadora: técnica de horneado, control del palillo y pautas de seguridad alimentaria

Al finalizar la unificación de tu budín de mandarina en licuadora, el manejo del calor en el horno determina la cocción homogénea del centro húmedo de la masa. El SENASA advierte sobre la importancia crítica de higienizar profundamente la superficie exterior de los cítricos bajo chorro de agua potable antes de procesarlos, eliminando cualquier residuo ambiental o biológico adherido a la cáscara.

La preparación debe volcarse en una budinera previamente enmantecada y enharinada, para luego trasladarse a un horno precalentado a 180°C durante un tiempo estimado de 30 minutos.

El truco infalible para comprobar que el budín de mandarina en licuadora está cocido consiste en introducir un cuchillo en el centro: si sale limpio y seco, la estructura proteica y de almidones ha coagulado correctamente; de lo contrario, requiere unos minutos adicionales de cuidado para evitar que la superficie se queme, asegurando una merienda segura y deliciosa para toda la familia.