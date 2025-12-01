Los mocktails, bebidas sin alcohol de sabor complejo, ganan terreno como alternativa saludable. Ofrecen sofisticación y una presentación similar a los cócteles. Su popularidad se extiende más allá de la temporada estival.

La preferencia por el bienestar impulsó la popularidad de los mocktails, que dejaron de ser una tendencia de verano para convertirse en una opción de consumo durante todo el año. Estas bebidas sin alcohol ofrecen una alternativa refrescante y sofisticada para quienes buscan disfrutar de la experiencia de un cóctel con gran sabor, pero sin restricciones.

Su creciente presencia responde a la búsqueda de opciones más saludables y conscientes. La preparación minuciosa busca emular la riqueza de los tragos clásicos, asegurando una experiencia gustativa plena y placentera para todos los paladares.

Cómo preparar «mocktails»: tres tragos sin alcohol a base de cítricos y hierbas que son tendencia este verano 2026

Shirley Temple

Ingredientes: granadina, jugo de limón y hielo.

Para la preparación hay que llenar un vaso alto con unos cubitos de hielo y vertir el jarabe de granadina sobre ellos. Añadir el jugo de limón y decorar el cóctel con rodaja de limón o naranja.

Mai Tai

Ingredientes: jugo de naranja, jugo de ananá, jugo de lima, granadina

En una jarra o vaso con abundante hielo mezclar el jugo de naranja, el jugo de anana y el jugo de limón. Finalizar con un chorrito de granadina.

Orange Crush

Ingredientes: jugo de naranja y bebida gasificada

Un orange crush es originalmente una bebida alcohólica hecha con jugo de naranja recién exprimido, agua con gas, vodka con sabor a naranja y triple sec y generalmente se sirve con hielo picado. En caso de querer la opción si alcohol se puede hacer mezclando jugo de naranja o el cítrico a elección y alguna bebida gaseosa como sprite, tónica o incluso soda.