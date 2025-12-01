Cómo preparar «mocktails»: tres tragos sin alcohol a base de cítricos y hierbas que son tendencia este verano 2026
Descubre la receta estrella del verano 2026: los mocktails. Son la alternativa sin alcohol, sofisticada y con gran sabor que te permite disfrutar plenamente de la experiencia de un cóctel, sin restricciones.
Los mocktails, bebidas sin alcohol de sabor complejo, ganan terreno como alternativa saludable. Ofrecen sofisticación y una presentación similar a los cócteles. Su popularidad se extiende más allá de la temporada estival.
La preferencia por el bienestar impulsó la popularidad de los mocktails, que dejaron de ser una tendencia de verano para convertirse en una opción de consumo durante todo el año. Estas bebidas sin alcohol ofrecen una alternativa refrescante y sofisticada para quienes buscan disfrutar de la experiencia de un cóctel con gran sabor, pero sin restricciones.
Su creciente presencia responde a la búsqueda de opciones más saludables y conscientes. La preparación minuciosa busca emular la riqueza de los tragos clásicos, asegurando una experiencia gustativa plena y placentera para todos los paladares.
Cómo preparar «mocktails»: tres tragos sin alcohol a base de cítricos y hierbas que son tendencia este verano 2026
Shirley Temple
Ingredientes: granadina, jugo de limón y hielo.
Para la preparación hay que llenar un vaso alto con unos cubitos de hielo y vertir el jarabe de granadina sobre ellos. Añadir el jugo de limón y decorar el cóctel con rodaja de limón o naranja.
Mai Tai
Ingredientes: jugo de naranja, jugo de ananá, jugo de lima, granadina
En una jarra o vaso con abundante hielo mezclar el jugo de naranja, el jugo de anana y el jugo de limón. Finalizar con un chorrito de granadina.
Orange Crush
Ingredientes: jugo de naranja y bebida gasificada
Un orange crush es originalmente una bebida alcohólica hecha con jugo de naranja recién exprimido, agua con gas, vodka con sabor a naranja y triple sec y generalmente se sirve con hielo picado. En caso de querer la opción si alcohol se puede hacer mezclando jugo de naranja o el cítrico a elección y alguna bebida gaseosa como sprite, tónica o incluso soda.
Comentarios