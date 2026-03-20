Cómo secar la ropa en días de lluvia y evitar el olor a humedad: el truco casero que funciona

Cuando llueve, especialmente durante varios días seguidos, una de las tareas del hogar que más se complica es el lavado de la ropa. Sin sol ni ventilación natural, las prendas tardan en secarse y pueden quedar con ese olor a humedad tan difícil de sacar.

Sin embargo, existen trucos simples y efectivos que permiten acelerar el secado y evitar malos olores, incluso dentro de casa.

El truco clave para secar la ropa más rápido

Uno de los métodos más recomendados por especialistas es aplicar un segundo centrifugado al finalizar el lavado.

Este paso extra permite:

Extraer más agua de las prendas

Reducir hasta un 50% de la humedad

Acortar notablemente el tiempo de secado

Cuanta menos agua retenga la tela, más rápido se secará, incluso en ambientes cerrados.

Cómo evitar el olor a humedad en la ropa

Además del centrifugado, hay un truco casero muy usado para mantener el buen aroma:

Agregar bicarbonato de sodio o vinagre blanco en el lavado

Estos ingredientes ayudan a:

Neutralizar olores

Eliminar bacterias que generan humedad

Mantener la ropa fresca por más tiempo

No dejan olor fuerte y potencian la limpieza de las prendas.

Tips clave para secar ropa dentro de casa

Si no queda otra opción que secar la ropa en el interior, estos consejos hacen la diferencia:

Colgar la ropa bien separada (no amontonada)

Ubicar el tender cerca de una ventana o fuente de aire

Evitar espacios cerrados sin ventilación

Usar ventilador o calefacción suave para acelerar el proceso

Tender primero las prendas más livianas

Errores comunes que empeoran la humedad

Hay hábitos que pueden hacer que la ropa tarde más en secarse o huela mal:

Colgarla demasiado mojada

Dejarla muchas horas en el lavarropas

Secarla en ambientes sin circulación de aire

Amontonar prendas en el tender

Por qué la ropa huele mal cuando no se seca bien

El olor a humedad aparece cuando la ropa permanece mojada durante mucho tiempo. En ese contexto, se desarrollan bacterias que generan ese aroma desagradable.

Por eso, la clave no es solo lavar bien, sino lograr un secado rápido y eficiente.