Cómo secar la ropa en días de lluvia y evitar el olor a humedad: el truco casero que funciona
Cuando llueve, especialmente durante varios días seguidos, una de las tareas del hogar que más se complica es el lavado de la ropa. Sin sol ni ventilación natural, las prendas tardan en secarse y pueden quedar con ese olor a humedad tan difícil de sacar.
Sin embargo, existen trucos simples y efectivos que permiten acelerar el secado y evitar malos olores, incluso dentro de casa.
El truco clave para secar la ropa más rápido
Uno de los métodos más recomendados por especialistas es aplicar un segundo centrifugado al finalizar el lavado.
Este paso extra permite:
- Extraer más agua de las prendas
- Reducir hasta un 50% de la humedad
- Acortar notablemente el tiempo de secado
Cuanta menos agua retenga la tela, más rápido se secará, incluso en ambientes cerrados.
Cómo evitar el olor a humedad en la ropa
Además del centrifugado, hay un truco casero muy usado para mantener el buen aroma:
- Agregar bicarbonato de sodio o vinagre blanco en el lavado
Estos ingredientes ayudan a:
- Neutralizar olores
- Eliminar bacterias que generan humedad
- Mantener la ropa fresca por más tiempo
No dejan olor fuerte y potencian la limpieza de las prendas.
Tips clave para secar ropa dentro de casa
Si no queda otra opción que secar la ropa en el interior, estos consejos hacen la diferencia:
- Colgar la ropa bien separada (no amontonada)
- Ubicar el tender cerca de una ventana o fuente de aire
- Evitar espacios cerrados sin ventilación
- Usar ventilador o calefacción suave para acelerar el proceso
- Tender primero las prendas más livianas
Errores comunes que empeoran la humedad
Hay hábitos que pueden hacer que la ropa tarde más en secarse o huela mal:
- Colgarla demasiado mojada
- Dejarla muchas horas en el lavarropas
- Secarla en ambientes sin circulación de aire
- Amontonar prendas en el tender
Por qué la ropa huele mal cuando no se seca bien
El olor a humedad aparece cuando la ropa permanece mojada durante mucho tiempo. En ese contexto, se desarrollan bacterias que generan ese aroma desagradable.
Por eso, la clave no es solo lavar bien, sino lograr un secado rápido y eficiente.
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