Suspensión «temporal» de las PASO: el Gobierno nacional acelera acuerdos con las provincias

El Gobierno nacional redefinió su estrategia legislativa y acelera las negociaciones en el Congreso de la Nación para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras los reparos que generó la propuesta inicial de eliminar de manera permanente el sistema de internas, la Mesa Política de la Casa Rosada viró hacia una suspensión puntual, un esquema que comenzó a destrabar el diálogo con mandatarios provinciales y bloques aliados.

Según un relevamiento que realizó Infoabe, la alternativa de aplicar una pausa temporal al mecanismo de votación —similar a lo instrumentado en comicios anteriores— alivianó la tensión en las mesas de diálogo. En ese marco, los operadores del oficialismo estiman que los consensos para alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados se encuentran en un tramo de definición avanzado.

Los argumentos oficiales y la nueva mesa de negociación

El armado del operativo político en el Congreso está bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Desde la conducción del Ejecutivo insisten en que las primarias representan una erogación presupuestaria prescindible, sobrecargan el calendario electoral de los ciudadanos y carecen de competitividad interna en la mayoría de las agrupaciones.

Con el objetivo de garantizar la sanción del proyecto antes del cierre del año legislativo, el Gobierno flexibilizó su postura original de borrar las PASO del régimen electoral. La propuesta de suspensión temporaria permitió acordar puntos de equilibrio con gobernadores «dialoguistas», quienes buscan preservar la gobernabilidad en sus territorios y definir las candidaturas locales mediante mecanismos propios.

En el marco de las conversaciones provincia por provincia, desde la Casa Rosada avanzan en gestiones con mandatarios de distritos como Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Juan, Chubut, San Luis y Jujuy. El esquema de entendimiento busca articular acuerdos políticos locales a cambio del acompañamiento de las bancadas provinciales a las iniciativas clave del oficialismo en el recinto nacional.

A la par del debate por las primarias, varios ejecutivos provinciales proyectan el desdoblamiento de sus comicios locales respecto del calendario nacional. Con este escenario en marcha, el oficialismo busca sellar el entendimiento político para asegurar el tratamiento de la ley electoral en las próximas semanas.