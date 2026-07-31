Donald Trump anunció un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo alcanzado por la denominada Junta de Paz para lograr el desarme completo de Hamás y de otras facciones armadas que operan en la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense calificó el pacto como un logro histórico y remarcó que se trata de un paso fundamental para estabilizar la región de manera permanente.

La puesta en marcha efectiva del proceso de desarme quedará supeditada al ingreso formal del Comité Nacional a la Franja de Gaza y al inicio de los trabajos de recuperación temprana en la zona. Como siguiente paso institucional, los mediadores internacionales convocaron a una cumbre en El Cairo con representantes de todas las facciones para ratificar formalmente los compromisos asumidos y dar inicio al cronograma de pacificación.

En sintonía con las declaraciones de la Casa Blanca, la televisión estatal egipcia confirmó que las facciones palestinas expresaron su conformidad con el plan de implementación para la segunda fase del alto el fuego.

De qué consiste el acuerdo histórico para el desarme total de Hamás en Gaza

Según lo expuesto por el jefe de Estado norteamericano, este convenio permitirá establecer una nueva administración palestina en el territorio, la cual trabajará coordinadamente con la Junta de Paz para la reconstrucción del enclave. Asimismo, Trump enfatizó que el pacto garantizará las condiciones de seguridad que reclama Israel, evitando que la Franja de Gaza vuelva a ser utilizada como plataforma para incursiones armadas y ataques terroristas.

Por su parte, fuentes oficiales confirmaron que el proceso de desarme no se realizará de forma intempestiva, sino que se ejecutará mediante una serie de fases estructuradas. Una vez que se complete la entrega y registro del armamento, las fuerzas del ejército israelí procederán a retirarse del territorio, abriendo paso a la implementación gradual de las medidas de seguridad internacionales acordadas por las partes.

Para asumir el control operativo de la seguridad y el orden público, se contempla el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización que actuará de manera conjunta con un nuevo cuerpo policial palestino. La mediación diplomática contó con la participación fundamental de los gobiernos de Egipto, Qatar y Turquía, cuya gestión resultó determinante para acercar a las partes involucradas e impulsar el consenso.

Este esquema establece que el registro y almacenamiento del armamento estará supervisado directamente por el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo que coordinará las labores en el terreno.

Con información de NA