Crumble de ciruelas fácil: la receta sin harinas para aprovechar la fruta de estación

Una receta simple y sin harinas refinadas que aprovecha las ciruelas de estación para lograr un postre liviano, natural y lleno de sabor, ideal para preparar en pocos pasos.

Redacción

La temporada de ciruelas está en su mejor momento y, ante el antojo de algo dulce sin excesos, este crumble fácil y sin harinas se presenta como una opción ideal. Con ingredientes simples y naturales, permite aprovechar la fruta de estación y resolver un postre casero en pocos pasos. El resultado es un equilibrio perfecto entre una base jugosa y aromática y una cubierta crocante, liviana y naturalmente dulce.

Ingredientes

Para la base

  • 5 ciruelas
  • Jugo de ½ limón
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • Miel, a gusto

Para el crumble

  • ½ taza de avena
  • ½ taza de almendras
  • 2 cucharadas de ghee
  • 10 dátiles sin carozo (aprox.)

Preparación paso a paso

Paso 1: Preparar las ciruelas

Lavar bien las ciruelas y cortalas en rodajas finas o en gajos, lo importante es que tengan un tamaño parejo para que se cocinen de manera uniforme.

Paso 2: Cocinar la fruta

En una sartén, colocar una cucharadita de ghee y sumar las ciruelas. Agregar el jugo de limón, un chorrito de miel para realzar el dulzor natural, también queda bien con canela. Cocinar a fuego medio durante unos minutos, hasta que la fruta esté tierna pero no desarmada.

Paso 3: Hacer el crumble

Colocar en una procesadora la avena, las almendras, el ghee y los dátiles sin carozo. Procesar hasta obtener una textura arenada y húmeda, que se pueda desmenuzar fácilmente con los dedos.

Paso 4: Armar el crumble

Distribuir las ciruelas cocidas en la base de un molde apto para horno. Cubrir con el crumble sin presionar demasiado, para que quede aireado y crocante.

Paso 5: Cocción

Llevar a horno medio o a freidora de aire durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Retirá y dejar reposar unos minutos antes de servir

Opciones para variar

  • Para sumar textura, se puede agregar semillas o reemplazar parte de las almendras por nueces.
  • Se puede servir tibio o frío.
  • Queda muy bien acompañado con yogur griego natural o una cucharada de queso crema suave.
  • Esta misma base funciona con duraznos, peras o manzanas, según la estación.


Ciruelas

crumble

Recetas

