Crumble de ciruelas fácil: la receta sin harinas para aprovechar la fruta de estación
La temporada de ciruelas está en su mejor momento y, ante el antojo de algo dulce sin excesos, este crumble fácil y sin harinas se presenta como una opción ideal. Con ingredientes simples y naturales, permite aprovechar la fruta de estación y resolver un postre casero en pocos pasos. El resultado es un equilibrio perfecto entre una base jugosa y aromática y una cubierta crocante, liviana y naturalmente dulce.
Ingredientes
Para la base
- 5 ciruelas
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- Miel, a gusto
Para el crumble
- ½ taza de avena
- ½ taza de almendras
- 2 cucharadas de ghee
- 10 dátiles sin carozo (aprox.)
Preparación paso a paso
Paso 1: Preparar las ciruelas
Lavar bien las ciruelas y cortalas en rodajas finas o en gajos, lo importante es que tengan un tamaño parejo para que se cocinen de manera uniforme.
Paso 2: Cocinar la fruta
En una sartén, colocar una cucharadita de ghee y sumar las ciruelas. Agregar el jugo de limón, un chorrito de miel para realzar el dulzor natural, también queda bien con canela. Cocinar a fuego medio durante unos minutos, hasta que la fruta esté tierna pero no desarmada.
Paso 3: Hacer el crumble
Colocar en una procesadora la avena, las almendras, el ghee y los dátiles sin carozo. Procesar hasta obtener una textura arenada y húmeda, que se pueda desmenuzar fácilmente con los dedos.
Paso 4: Armar el crumble
Distribuir las ciruelas cocidas en la base de un molde apto para horno. Cubrir con el crumble sin presionar demasiado, para que quede aireado y crocante.
Paso 5: Cocción
Llevar a horno medio o a freidora de aire durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Retirá y dejar reposar unos minutos antes de servir
Opciones para variar
- Para sumar textura, se puede agregar semillas o reemplazar parte de las almendras por nueces.
- Se puede servir tibio o frío.
- Queda muy bien acompañado con yogur griego natural o una cucharada de queso crema suave.
- Esta misma base funciona con duraznos, peras o manzanas, según la estación.
