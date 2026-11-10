Cuchillos siempre afilados: los 5 errores que tenés que evitar para que duren más

Los cuchillos son uno de los utensilios más utilizados en la cocina, pero también están entre los que más sufren el desgaste cotidiano. Aunque muchas personas creen que la única manera de conservarlos en buenas condiciones es afilarlos constantemente, lo cierto es que algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden deteriorar sus hojas y hacer que pierdan precisión mucho antes de lo esperado.

Según explican especialistas en mantenimiento de utensilios de cocina, en recomendaciones recogidas por El Cronista y fabricantes como Tramontina, la clave no está solamente en recuperar el filo, sino en evitar las prácticas que lo dañan. Desde la tabla que utilizamos hasta la forma de lavar y guardar los cuchillos, pequeños cambios pueden prolongar considerablemente su vida útil.

Los 5 errores más comunes que hacen que los cuchillos pierdan el filo

1. Cortar sobre tablas de vidrio, mármol o cerámica

Aunque las tablas de vidrio pueden resultar atractivas y fáciles de limpiar, son una de las superficies menos recomendables para cuidar el filo de los cuchillos.

Su dureza provoca que la hoja reciba pequeños impactos cada vez que entra en contacto con la superficie.

Lo mismo sucede al cortar directamente sobre platos, mesadas de mármol o superficies de cerámica.

La solución: utilizar tablas de madera o plástico apto para alimentos, que permiten trabajar sobre una superficie menos agresiva para la hoja.

2. Lavar los cuchillos en el lavavajillas

Colocar los cuchillos en el lavavajillas puede parecer una manera práctica de ahorrar tiempo, pero el agua caliente, los detergentes y los golpes contra otros utensilios pueden acelerar su deterioro.

Además, determinados mangos pueden dañarse por la exposición repetida al calor y la humedad.

La solución: lavarlos a mano con agua tibia, detergente suave y una esponja no abrasiva. Después, secarlos inmediatamente con un paño limpio, siempre con cuidado de mantener el filo alejado de las manos.

3. Guardarlos sueltos en un cajón

Este es uno de los errores más frecuentes en las cocinas.

Cuando los cuchillos quedan mezclados con cucharas, tenedores y otros utensilios, sus hojas pueden golpearse y sufrir pequeñas melladuras.

Incluso el movimiento de abrir y cerrar el cajón puede generar rozamientos que deterioran el filo con el tiempo.

La solución: utilizar un taco para cuchillos, una barra magnética instalada de forma segura o fundas individuales que protejan las hojas.

4. Utilizar el cuchillo para abrir envases o hacer palanca

Muchas veces, por comodidad, utilizamos un cuchillo de cocina para abrir un paquete resistente, levantar una tapa o realizar tareas para las que no fue diseñado.

Sin embargo, estos movimientos pueden doblar la punta, mellar el filo e incluso provocar que la hoja se rompa.

También conviene evitar cortar huesos o alimentos completamente congelados con un cuchillo que no sea adecuado para ese trabajo.

La solución: reservar los cuchillos para cortar alimentos y utilizar herramientas específicas para otras tareas.

5. No afilarlos o hacerlo de manera incorrecta

Aunque el uso de la chaira y los afiladores puede ayudar a mantener los cuchillos en buenas condiciones, utilizarlos con una técnica incorrecta también puede perjudicar la hoja.

No todos los cuchillos necesitan el mismo ángulo de afilado ni requieren la misma frecuencia de mantenimiento.

Además, una chaira tradicional se utiliza principalmente para realinear el borde de ciertos cuchillos, mientras que una piedra o un afilador adecuado permite recuperar material cuando el filo está desgastado.

La solución: seguir las recomendaciones del fabricante y, si la hoja presenta melladuras importantes, recurrir a un servicio profesional.

Cómo saber si un cuchillo necesita afilarse

Una de las señales más claras aparece durante las tareas habituales de cocina.

Si al cortar un tomate maduro la hoja resbala sobre la piel en lugar de atravesarla con facilidad, es posible que haya perdido capacidad de corte.

También puede notarse cuando resulta necesario aplicar demasiada fuerza para cortar alimentos que antes se cortaban sin dificultad.

Un cuchillo desafilado no solamente hace más incómoda la preparación de comidas: también puede aumentar el riesgo de accidentes porque exige mayor presión y puede resbalar inesperadamente.

Por eso, mantenerlo en buenas condiciones es una cuestión de comodidad, pero también de seguridad.

El hábito más sencillo para mantener los cuchillos como nuevos

No hace falta invertir en herramientas costosas para prolongar la vida útil de los cuchillos.

Una rutina de tres pasos puede marcar una gran diferencia: lavarlos después de cada uso, secarlos por completo y guardarlos con el filo protegido.

A esto se suma la importancia de utilizar una tabla adecuada y evitar que las hojas entren en contacto con superficies demasiado duras.

Con estos cuidados, los cuchillos pueden conservar su capacidad de corte durante más tiempo, necesitar menos afilados y mantenerse en mejores condiciones.

El secreto no está en afilarlos todos los días, sino en evitar que pierdan el filo innecesariamente.