Aumentan las exportaciones de yerba mate: el sector creció un 4% en 2026 y apunta a un nuevo récord

Las exportaciones de yerba mate argentina registraron un incremento significativo en lo que va del año y consolidaron su presencia en los mercados internacionales. El ministerio de Capital Humano informó que los volúmenes comercializados alcanzaron las 38 toneladas gracias al buen desempeño del sector.

La funcionaria a cargo, Sandra Pettovello, destacó que la actividad productiva encuentra nuevas oportunidades comerciales fuera del país y busca superar marcas históricas. Esta expansión responde a una mayor demanda externa y al fortalecimiento de las economías regionales dedicadas al cultivo.

Las claves del crecimiento internacional

El repunte de las ventas externas refleja el dinamismo que experimenta la agroindustria nacional en los principales destinos de comercialización global. Los despachos totales superaron las marcas previas y posicionaron al producto tradicional entre los más requeridos del Cono Sur.

Las políticas orientadas a la apertura comercial impulsaron un escenario favorable para los productores que buscan expandir sus horizontes comerciales. De este modo, la cadena de valor yerbatera afianza su perfil exportador con perspectivas de cerrar el año con cifras sin precedentes.

En 2026, las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% interanual y ya superan los 38 millones de kilos. El sector yerbatero encuentra nuevas oportunidades para producir y vender al exterior, en una tendencia que busca llevar a la Argentina a un nuevo récord de exportaciones. Las cooperativas son protagonistas de este proceso, con Playadito, Santo Pipó y Montecarlo a la cabeza de los envíos internacionales. Más libertad para producir, crecer y llevar el trabajo y la producción argentina al mundo. @JMilei — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 9, 2026

El impulso oficial busca consolidar la inserción de las economías regionales en los mercados internacionales más competitivos del planeta. Las autoridades nacionales remarcaron que el esfuerzo conjunto del sector privado permitirá sostener este ritmo alcista durante los próximos meses. La industria confía en que las negociaciones en curso abrirán nuevas puertas para la colocación de manufacturas argentinas en el exterior.

Cuáles son las marcas con mayor registro de exportación

Las cooperativas agrícolas asumieron un rol protagónico en el incremento de las ventas al exterior registrado durante el presente período. Estas entidades concentraron gran parte de los despachos internacionales gracias a su capacidad de organización y su arraigo territorial.

Entre las marcas que encabezan las estadísticas de comercialización, sobresalen Playadito, perteneciente a la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig; Santo Pipó (Piporé) y Montecarlo, referentes del sector yerbatero.