Duchas al ras del piso: la tendencia que hace que el baño parezca más grande y facilita la limpieza

Las duchas al ras del piso ganan terreno en las reformas de baños por su estética minimalista y la sensación de continuidad que generan. Sin escalones ni grandes divisiones, permiten aprovechar mejor el espacio, pero requieren una instalación muy bien planificada.

A la hora de renovar el baño, una tendencia empieza a desplazar a las tradicionales duchas con receptáculo elevado y a las bañeras: las duchas al ras del piso, también conocidas como curbless o duchas sin desnivel.

La propuesta consiste en mantener prácticamente la misma altura de piso entre el baño y el sector de ducha, eliminando escalones y bordes visibles. De esta manera, el ambiente se percibe más continuo, despejado y, especialmente en baños pequeños, visualmente más amplio.

Según destacó Revista Living de La Nación, este tipo de diseño se convirtió en una alternativa cada vez más elegida en las reformas porque permite liberar metros, mejorar la circulación y reducir las divisiones dentro del ambiente.

Por qué las duchas al ras del piso hacen que el baño parezca más grande

El principal secreto está en la continuidad visual. Cuando el mismo revestimiento se extiende hacia la ducha y desaparecen el receptáculo, los escalones y las estructuras voluminosas, la mirada puede recorrer el ambiente sin interrupciones.

El efecto puede potenciarse todavía más con una mampara de vidrio transparente y sin demasiados perfiles, que permite contener el agua sin bloquear la luz ni dividir visualmente el espacio.

Los diseños más minimalistas incluso prescinden de la mampara cuando las dimensiones y la distribución del baño permiten controlar las salpicaduras.

Otra ventaja es la accesibilidad: al eliminar el desnivel de ingreso, resulta más sencillo entrar y salir de la ducha, una característica especialmente útil para pensar viviendas adaptables a distintas etapas de la vida. Especialistas en diseño consultados por Houzz señalan que estos sistemas pueden facilitar también el acceso con andadores o sillas de ruedas cuando están correctamente dimensionados.

¿Las duchas sin escalón son más fáciles de limpiar?

El diseño puede simplificar el mantenimiento porque reduce bordes, rincones y estructuras donde suelen acumularse residuos, humedad y sarro.

También ayudan los revestimientos de gran formato, que disminuyen la cantidad de juntas. Otra solución frecuente son los nichos construidos dentro de la pared, que permiten guardar shampoo, jabón y otros productos sin agregar estantes o accesorios que ocupen espacio.

Sin embargo, para que el resultado sea realmente práctico, la ejecución de la obra es fundamental.

El detalle fundamental antes de instalar una ducha al ras del piso

Que el piso parezca completamente plano no significa que realmente lo sea. El sector de ducha necesita una pendiente cuidadosamente diseñada para conducir el agua hacia el desagüe.

Además, se deben contemplar una correcta impermeabilización, materiales resistentes al contacto permanente con agua y revestimientos antideslizantes para el sector húmedo. Los desagües lineales son otra alternativa habitual porque pueden integrarse de manera discreta al diseño.

De hecho, una ducha sin desnivel puede exigir más planificación y precisión durante la obra que un sistema convencional, especialmente para resolver correctamente pendientes, drenaje e impermeabilización.

Las claves para lograr un baño moderno con ducha al ras

La tendencia se apoya en una idea sencilla: eliminar todo aquello que corte innecesariamente el espacio. Pisos continuos, mamparas transparentes, griferías simples, nichos embutidos y pocos elementos a la vista ayudan a conseguir ese efecto.

Así, más que un recurso puramente estético, la ducha al ras del piso puede convertirse en una solución para ganar sensación de amplitud, mejorar la circulación y actualizar el baño sin necesidad de sumar metros cuadrados.