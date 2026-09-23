Adiós al living de catálogo: la tendencia 2026 que apuesta por casas más cálidas y personales

Durante años, las tendencias de decoración estuvieron dominadas por livings perfectamente coordinados, muebles de una misma línea, paletas neutras y ambientes en los que cada objeto parecía ocupar un lugar cuidadosamente calculado. Pero el interiorismo empieza a moverse en otra dirección: las casas que parecen realmente habitadas vuelven a ganar protagonismo.

La tendencia se relaciona con una búsqueda de espacios más personales, cálidos y menos parecidos a una vidriera. La idea no es acumular objetos sin criterio, sino incorporar diferentes capas de materiales, colores, muebles y recuerdos que permitan contar quién vive allí.

El fenómeno está conectado con corrientes que vienen creciendo en diseño internacional, como los interiores “collected” o recopilados, donde los ambientes parecen construidos con el paso del tiempo en lugar de haber sido comprados completos de una sola vez.

Adiós a los muebles que combinan absolutamente entre sí

Una de las principales claves de esta tendencia es evitar que todos los muebles pertenezcan al mismo juego.

Un sillón contemporáneo puede convivir con una mesa heredada, una lámpara vintage o un mueble recuperado. Incluso las mesas auxiliares ya no necesitan ser idénticas.

El objetivo es generar contrastes controlados que aporten personalidad sin hacer que el ambiente pierda armonía.

Esto también permite renovar el living sin tener que reemplazar todo: muchas veces alcanza con incorporar una pieza diferente para romper la uniformidad.

Objetos heredados y recuerdos vuelven a ocupar un lugar central

Otra característica es la recuperación de objetos con valor sentimental.

Una fotografía familiar, libros usados, cerámicas compradas durante un viaje, un cuadro heredado o una pieza antigua pueden convertirse en protagonistas de la decoración.

En lugar de esconderlos para conseguir un ambiente visualmente impecable, la tendencia propone integrarlos con elementos contemporáneos.

La casa deja así de funcionar como un catálogo para convertirse en una especie de relato personal.

La mezcla de texturas reemplaza a los ambientes planos

La clave también está en los textiles y materiales. Lino, madera, algodón, lana, cuero, fibras naturales, cerámica y metales pueden convivir dentro de un mismo espacio.

Un living predominantemente beige, por ejemplo, no necesariamente tiene que resultar monótono. Se pueden superponer almohadones de diferentes tejidos, mantas, cortinas livianas, madera natural y alguna pieza artesanal.

La mezcla aporta profundidad sin necesidad de llenar el ambiente de colores.

Las bibliotecas ya no tienen que verse perfectas

Las bibliotecas extremadamente ordenadas por color o con pocos objetos cuidadosamente seleccionados también empiezan a ceder espacio frente a composiciones más naturales.

Libros, fotografías, pequeñas obras de arte, recuerdos y objetos cotidianos pueden compartir los estantes, siempre dejando algunos sectores libres para evitar una sensación de saturación.

El secreto está en que el resultado parezca espontáneo, aunque exista cierta planificación detrás.

Cómo aplicar la tendencia sin recargar el living

No es necesario convertir la casa en un espacio maximalista. La tendencia también funciona en ambientes minimalistas o pequeños.

La diferencia está en elegir menos objetos, pero procurar que tengan alguna historia, textura o característica particular.

Una mesa antigua junto a un sofá de líneas simples, una lámpara escultórica, un cuadro que contraste con el resto o una alfombra con textura pueden ser suficientes.

También conviene incorporar las piezas de manera gradual. Una casa con aspecto “vivido” difícilmente se consigue comprando toda la decoración durante un fin de semana.

La nueva idea de lujo en decoración

El cambio refleja una transformación más amplia en el interiorismo: la personalidad comienza a pesar tanto como la estética.

La casa perfectamente coordinada no desaparece, pero comparte espacio con ambientes más imperfectos y personales, donde conviven distintas épocas y estilos.

Así, el nuevo living aspiracional puede tener un sillón moderno, una mesa de la abuela, libros realmente leídos, una manta apoyada sin demasiada precisión y objetos reunidos con los años.

Porque la tendencia ya no busca necesariamente que una casa parezca recién decorada, sino justamente lo contrario: que parezca vivida y que resulte difícil encontrar otra exactamente igual.