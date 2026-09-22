El truco de los hoteles para que la cama se vea más elegante y cómoda sin gastar de más

Las camas de hotel parecen más mullidas, ordenadas y elegantes, pero el efecto no depende únicamente de colchones o sábanas costosas. La forma de colocar los textiles, distribuir las almohadas y trabajar las capas puede cambiar por completo el dormitorio.

Hay algo que suele llamar la atención apenas se entra a una buena habitación de hotel: la cama parece más grande, cómoda y perfectamente ordenada. El efecto invita a acostarse incluso antes de desarmar la valija.

Aunque la calidad del colchón y de la ropa de cama influye, buena parte de esa imagen responde a pequeños recursos de estilismo que también pueden aplicarse en casa. No hace falta comprar un juego de sábanas costoso ni cambiar todos los textiles del dormitorio.

El verdadero secreto está en crear volumen, trabajar por capas y mantener una composición equilibrada.

El primer secreto: vestir la cama por capas

Una cama de hotel rara vez está compuesta solamente por sábana, acolchado y almohadas. Visualmente se trabaja con diferentes capas, que son las responsables de generar esa sensación de volumen.

La base puede ser muy sencilla: sábana ajustable, sábana superior, acolchado o edredón y una manta o pie de cama.

Un truco es doblar ligeramente el acolchado hacia atrás en la parte superior, dejando ver las sábanas. Esto genera profundidad y hace que la cama se vea más preparada.

No es necesario que todos los textiles pertenezcan al mismo juego. De hecho, combinar diferentes texturas puede conseguir un resultado más interesante.

El truco con el acolchado para que parezca más mullido

Uno de los detalles que más cambia visualmente una cama es evitar que el acolchado quede completamente plano.

En lugar de estirarlo hasta eliminar cualquier volumen, conviene acomodarlo suavemente y permitir que conserve cierto movimiento.

En la zona inferior puede incorporarse una manta doblada de manera relajada. Este recurso suma otra capa y permite introducir color o textura sin modificar todo el dormitorio.

Durante primavera y verano, un manta liviana de algodón o lino puede cumplir perfectamente esta función.

Cómo acomodar las almohadas para lograr el efecto hotel

La disposición de las almohadas también importa.

No es necesario llenar la cama con diez almohadones. Para conseguir un resultado equilibrado se puede trabajar con dos filas y una pieza de acento.

Primero se colocan las almohadas más grandes contra el respaldo. Delante van las que se utilizan para dormir y, finalmente, puede sumarse uno o dos almohadones decorativos.

La clave es mantener cierta simetría.

En una cama matrimonial, por ejemplo, dos almohadas grandes detrás, dos delante y un almohadón rectangular en el centro pueden ser suficientes para lograr el efecto.

El blanco funciona, pero no es obligatorio

El blanco se convirtió en un clásico de la hotelería porque transmite limpieza, luminosidad y calma. Además, permite reemplazar fácilmente una pieza sin alterar el conjunto.

Sin embargo, replicar una cama de hotel en casa no significa convertir todo el dormitorio en blanco.

Una alternativa es utilizar una base neutra —blanco, crudo, arena o beige— y sumar color mediante una manta y almohadones.

Verdes suaves, terracotas, celestes, tostados o rosa empolvado pueden aportar personalidad sin perder la sensación de orden.

El detalle que puede cambiar todo y no cuesta nada

Antes de comprar ropa de cama nueva, hay un recurso todavía más sencillo: planchar o vaporizar las sábanas y fundas que ya se tienen.

Las arrugas generan inmediatamente una apariencia más desordenada. Una tela lisa, en cambio, refleja mejor la luz y consigue un acabado visualmente más cuidado.

No es necesario planchar cada centímetro. Concentrarse en las partes que quedan visibles, especialmente las fundas y el borde superior de la sábana, ya produce una diferencia importante.

También conviene ahuecar las almohadas antes de acomodarlas y estirar bien la sábana ajustable para evitar pliegues.

La mesa de luz también influye

El efecto hotel no termina en el colchón.

Una cama perfectamente armada puede perder impacto si alrededor hay demasiados objetos. Por eso, otra estrategia consiste en despejar las mesas de luz.

Una lámpara, un libro y algún objeto pequeño pueden ser suficientes.

La iluminación cálida también ayuda a conseguir esa sensación acogedora. En lugar de depender exclusivamente de la luz central del techo, las lámparas ubicadas a ambos lados de la cama crean una atmósfera mucho más relajada.

Una cama de hotel sin comprar todo de nuevo

Antes de renovar el dormitorio, vale la pena probar con lo que ya hay en casa.

Estirar las sábanas, doblar el acolchado, sumar una manta a los pies, acomodar las almohadas por tamaños y despejar las mesas de luz puede modificar notablemente el resultado.

El objetivo no es conseguir una cama perfectamente rígida. Las tendencias actuales apuntan más bien a una estética ordenada pero relajada, con textiles que aporten volumen y una paleta coherente.

A veces, la diferencia entre una cama cotidiana y esa imagen de hotel que parece salida de una revista no está en cuánto cuestan las sábanas, sino en cómo están colocadas.