Cómo hacer cheesecake sin gluten y sin horno con frutos rojos: la receta más fácil y fresca del verano

Cheesecake sin gluten y sin horno con frutos rojos. Foto: imagen generada con IA.

El clásico cheesecake tiene su versión sin gluten y sin horno, perfecta para quienes buscan un postre liviano y fácil. Con ingredientes simples y una base de galletas aptas, este postre combina la suavidad del queso crema con la frescura de los frutos rojos, ideales para aprovechar la temporada de frambuesas, moras o arándanos que se producen en la región.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletitas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)

80 g de manteca derretida

Para el relleno:

400 g de queso crema

200 g de crema de leche

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)

3 cucharadas de agua fría

Para la cobertura:

250 g de frutos rojos (frescos o congelados)

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón

Preparación paso a paso

1. Preparar la base:

Triturar las galletitas sin gluten hasta obtener un polvo. Mezclarlas con la manteca derretida y presionar la mezcla sobre la base de un molde desmontable (de unos 22 cm). Llevar a la heladera por 30 minutos.

2. Hidratar la gelatina:

Colocar la gelatina en un recipiente con el agua fría, dejar reposar unos minutos y luego disolver a baño maría o en microondas (10 segundos).

3. Batir el relleno:

En un bol, mezclar el queso crema con el azúcar y la vainilla. Incorporar la gelatina disuelta y, por último, la crema de leche batida a medio punto. Integrar suavemente con movimientos envolventes.

4. Armar el cheesecake:

Volcar la mezcla sobre la base de galletas y alisar la superficie. Refrigerar por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).

5. Preparar la cobertura:

En una ollita, cocinar los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5-10 minutos, hasta que espese ligeramente. Dejar enfriar y colocar sobre el cheesecake antes de servir.

Un postre fresco, sin gluten y con sabor a Patagonia

Este cheesecake sin horno es ideal para reuniones, celebraciones o tardes calurosas. Su textura cremosa y la combinación de frutos rojos aportan el equilibrio justo entre dulzura y acidez. Además, al ser libre de gluten, todos pueden disfrutarlo sin preocupaciones.