Cómo hacer cheesecake sin gluten y sin horno con frutos rojos: la receta más fácil y fresca del verano
Una receta fácil, sin horno y apta para celíacos, ideal para los días de calor.
El clásico cheesecake tiene su versión sin gluten y sin horno, perfecta para quienes buscan un postre liviano y fácil. Con ingredientes simples y una base de galletas aptas, este postre combina la suavidad del queso crema con la frescura de los frutos rojos, ideales para aprovechar la temporada de frambuesas, moras o arándanos que se producen en la región.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletitas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)
- 80 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 400 g de queso crema
- 200 g de crema de leche
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
- 3 cucharadas de agua fría
Para la cobertura:
- 250 g de frutos rojos (frescos o congelados)
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de jugo de limón
Preparación paso a paso
1. Preparar la base:
Triturar las galletitas sin gluten hasta obtener un polvo. Mezclarlas con la manteca derretida y presionar la mezcla sobre la base de un molde desmontable (de unos 22 cm). Llevar a la heladera por 30 minutos.
2. Hidratar la gelatina:
Colocar la gelatina en un recipiente con el agua fría, dejar reposar unos minutos y luego disolver a baño maría o en microondas (10 segundos).
3. Batir el relleno:
En un bol, mezclar el queso crema con el azúcar y la vainilla. Incorporar la gelatina disuelta y, por último, la crema de leche batida a medio punto. Integrar suavemente con movimientos envolventes.
4. Armar el cheesecake:
Volcar la mezcla sobre la base de galletas y alisar la superficie. Refrigerar por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).
5. Preparar la cobertura:
En una ollita, cocinar los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5-10 minutos, hasta que espese ligeramente. Dejar enfriar y colocar sobre el cheesecake antes de servir.
Un postre fresco, sin gluten y con sabor a Patagonia
Este cheesecake sin horno es ideal para reuniones, celebraciones o tardes calurosas. Su textura cremosa y la combinación de frutos rojos aportan el equilibrio justo entre dulzura y acidez. Además, al ser libre de gluten, todos pueden disfrutarlo sin preocupaciones.
Comentarios