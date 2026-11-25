Aunque el rojo es uno de los grandes protagonistas de la estética navideña, las nuevas propuestas de manicura invitan a experimentar con otros colores, texturas y acabados.

Para esta Navidad 2026, los tonos sofisticados, los efectos luminosos y los diseños minimalistas se presentan como alternativas para quienes buscan renovar su estilo sin perder la elegancia característica de las fiestas.

Desde los esmaltes inspirados en las piedras preciosas hasta los acabados nacarados, estas son algunas de las propuestas para lucir durante las celebraciones de fin de año.

Los siete colores de uñas para lucir en Navidad 2026

1. Verde esmeralda

Elegante y sofisticado, mantiene la esencia navideña sin recurrir al tradicional rojo. Se puede combinar con pequeños detalles dorados o elegir un acabado brillante.

2. Dorado champagne

Más delicado que el dorado intenso, aporta luminosidad y combina especialmente bien con prendas blancas, negras y beige.

3. Blanco perlado

El efecto nacarado permite conseguir una manicura luminosa, fresca y elegante, ideal para las celebraciones navideñas durante el verano argentino.

4. Marrón chocolate

Los tonos inspirados en el cacao ofrecen una alternativa sofisticada. Se destacan especialmente con acabados brillantes y detalles metalizados.

5. Plateado cromado

El efecto espejo aporta un aire moderno y festivo. Es una opción que también permite extender la manicura hasta los festejos de Año Nuevo.

6. Azul medianoche

Profundo y elegante, este color recuerda al cielo nocturno. Puede complementarse con pequeñas estrellas plateadas o destellos de brillo.

7. Rosa nude con glitter

Ideal para quienes prefieren una estética discreta, combina una base natural con pequeños destellos que aportan luminosidad sin recargar el diseño.

Los diseños de uñas que ganan protagonismo durante las fiestas

Más allá de los colores, los acabados y las técnicas de decoración permiten personalizar la manicura.

Entre las propuestas se destacan:

Francesita con puntas doradas o plateadas.

Efecto ojo de gato con reflejos magnéticos.

Acabados perlados y cromados.

Pequeñas estrellas sobre bases transparentes.

Diseños minimalistas con detalles metalizados.

Esmaltes translúcidos con efecto gelatina.

Las uñas cortas, ovaladas y almendradas también permiten adaptar estas propuestas a una estética cómoda, delicada y natural.

Cómo elegir el color de uñas para la noche de Navidad

Una de las claves consiste en buscar un equilibrio entre la manicura, la vestimenta y los accesorios.

Los tonos champagne y perlados combinan fácilmente con prendas claras, mientras que el verde esmeralda y el azul medianoche aportan contraste y personalidad.

Para quienes buscan una manicura que también resulte apropiada para Año Nuevo, los acabados dorados, plateados y cromados son alternativas especialmente versátiles.

Esta Navidad, la elegancia no depende exclusivamente del rojo: los nuevos colores permiten experimentar con propuestas frescas, luminosas y sofisticadas.