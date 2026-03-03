Todo lo que debes saber sobre trepadoras: elegí la mejor para tu espacio

El deseo es universal: un muro verde, fresco y vibrante que nos de privacidad y belleza. Sin embargo, la elección de una trepadora suele estar rodeada de mitos que terminan en frustración o, peor aún, en paredes dañadas. En esta transición hacia el otoño, es el momento ideal para planificar la estructura de tu jardín.

Ya sea que busques el perfume del jazmín o el rojo intenso de la parra virgen, entender cómo «piensa» cada planta trepadora es la clave para un paisajismo exitoso. Aquí, las consultas básicas que todo jardinero urbano se hace antes de comprar el primer plantín.

Guía definitiva de trepadoras: ¿cuál es la que crece más rápido?

Si buscás cubrir una superficie en tiempo récord, la Ampelopsis y el Jazmín de Leche son los ganadores. En una sola temporada pueden cubrir varios metros si tienen buen riego y sol.

Tip experto: ayudalas con una guía de alambre fino al principio; una vez que arrancan, no las para nadie.

Guía definitiva de trepadoras: ¿es verdad que rompen la pared?

Depende del «sistema de agarre». Las que tienen ventosas (como la Enamorada del muro) pueden marcar el revoque si se las arranca de golpe.

Las que tienen zarcillos (como la vid) o las que son volubles (se enroscan, como la Glicina), no dañan la mampostería pero necesitan una estructura de apoyo (cables o madera).

Guía definitiva de trepadoras: ¿voy a tener verde todo el año?

Este es el gran dilema: ¿caduca o perenne?

Perennes : mantienen la hoja ( Jazmín de leche, Hiedra ). Ideales para tapar la vista del vecino los 365 días.

: mantienen la hoja ( ). Ideales para tapar la vista del vecino los 365 días. Caducas: pierden la hoja en invierno (Parra Virgen, Glicina). Son las mejores para pérgolas, porque te dan sombra en verano y dejan pasar el solcito necesario en invierno.

Guía definitiva de trepadoras: ¿qué hago si mi patio casi no tiene sol?

No todas necesitan sol pleno para brillar. Para rincones oscuros o patios internos, la Hiedra o el Cissus son las opciones más resilientes.

No esperes flores espectaculares en la sombra, pero sí un verde profundo y constante que se banca todo.

Guía definitiva de trepadoras: ¿marzo es buen momento para plantar?

¡Es el mejor! El suelo todavía está tibio del verano pero el aire ya refrescó. Esto permite que la planta desarrolle raíces fuertes antes del primer frío extremo de la Patagonia, asegurando que para la próxima primavera ya esté establecida y lista para explotar.