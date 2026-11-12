El lugar de la casa donde deberías poner lavanda para atraer armonía, según el Feng Shui

La lavanda es una de las plantas más elegidas para decorar jardines, balcones y rincones del hogar. Sus flores violetas, su aroma inconfundible y su apariencia delicada la convierten en una aliada de la decoración natural. Pero, además, dentro del Feng Shui tiene un significado especial: se la relaciona con la armonía, la protección y las buenas energías.

Según publicó Aire de Santa Fe, esta planta aromática ocupa un lugar destacado en las recomendaciones inspiradas en la filosofía china, que busca generar equilibrio en los espacios. Su ubicación no es un detalle menor: la entrada de la casa, los balcones soleados y algunos sectores de descanso aparecen entre los lugares sugeridos para incorporar su simbolismo.

Feng Shui: cuál es el mejor lugar de la casa para colocar una lavanda

Para el Feng Shui, la entrada principal es uno de los lugares más recomendados para colocar una planta de lavanda.

La puerta de acceso representa simbólicamente el punto por donde ingresa la energía al hogar. Por eso, ubicar una planta saludable cerca de la entrada se interpreta como una manera de dar la bienvenida a las buenas vibraciones y favorecer un ambiente agradable.

Una maceta con lavanda junto a la puerta también puede aportar un detalle decorativo sencillo, especialmente en casas con galerías, patios delanteros o accesos luminosos.

Sin embargo, hay una condición importante: la planta debe recibir varias horas de sol directo. Si la entrada permanece a la sombra durante gran parte del día, será preferible buscar otra ubicación.

Los tres lugares donde la lavanda puede favorecer la armonía, según el Feng Shui

Además de la entrada principal, existen otros espacios donde esta planta puede incorporarse a la decoración.

1. Balcones y ventanas: para renovar el ambiente

Un balcón soleado o una ventana con buena exposición al sol son alternativas ideales para cultivar lavanda.

Dentro del Feng Shui, estos sectores se relacionan simbólicamente con la circulación de la energía y la conexión entre el interior y el exterior.

Además, permiten disfrutar del perfume de sus flores y sumar un toque de color violeta a la decoración.

2. Dormitorio: para crear un rincón de tranquilidad

La lavanda suele asociarse con la calma y la relajación, por lo que algunas interpretaciones del Feng Shui recomiendan incorporarla a los espacios destinados al descanso.

Una maceta pequeña cerca de una ventana soleada puede convertirse en un detalle natural y decorativo.

No obstante, la lavanda no es una planta especialmente adaptada a interiores oscuros. Si el dormitorio recibe poca luz, conviene mantenerla en el exterior y elegir otros recursos para crear una atmósfera relajante.

3. Jardines y patios: para sumar naturaleza y protección simbólica

En patios y jardines, la lavanda puede cultivarse en macetas grandes, canteros o bordes de senderos.

Según las creencias vinculadas con el Feng Shui, su presencia representa serenidad y protección.

Desde el punto de vista de la jardinería, sus flores también resultan atractivas para abejas y otros insectos polinizadores, lo que la convierte en una opción interesante para espacios verdes.

Cómo cuidar una planta de lavanda para que crezca fuerte y florezca

Más allá de su significado simbólico, la lavanda necesita condiciones específicas para desarrollarse correctamente.

La Royal Horticultural Society (RHS), organización británica especializada en horticultura, recomienda cultivarla en lugares soleados y con suelos de excelente drenaje.

Para mantenerla saludable, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Luz: necesita abundante sol directo, idealmente seis horas o más al día.

necesita abundante sol directo, idealmente seis horas o más al día. Riego: debe ser moderado. Es importante dejar que el sustrato pierda humedad entre riegos.

debe ser moderado. Es importante dejar que el sustrato pierda humedad entre riegos. Maceta: elegir recipientes con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de agua.

elegir recipientes con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de agua. Sustrato: utilizar una mezcla liviana que permita eliminar el exceso de humedad.

utilizar una mezcla liviana que permita eliminar el exceso de humedad. Poda: retirar las flores marchitas y realizar podas suaves para mantener su forma, evitando cortar profundamente la madera vieja.

Uno de los errores más frecuentes es regarla en exceso. La lavanda tolera mejor períodos breves de sequedad que permanecer con las raíces encharcadas.

Dónde no conviene colocar lavanda en casa

Aunque es una planta resistente cuando se cultiva en condiciones adecuadas, hay lugares que pueden perjudicar su desarrollo.

Los rincones oscuros, los baños con poca ventilación y los ambientes excesivamente húmedos no son recomendables.

Tampoco conviene ubicarla en macetas sin drenaje o en sectores donde el agua se acumule después de cada riego.

Para quienes viven en regiones con inviernos fríos, como la Patagonia, es importante elegir variedades adaptadas al clima y proteger las plantas en maceta de las heladas intensas.

Qué significa tener lavanda en casa, según el Feng Shui

Dentro de esta tradición, la lavanda representa calma, equilibrio emocional, protección y renovación.

Sus flores violetas también se relacionan simbólicamente con la serenidad y la búsqueda de ambientes armoniosos.

Sin embargo, estas asociaciones pertenecen al terreno de las creencias y no existe evidencia científica de que una planta pueda atraer suerte o modificar las energías de una vivienda.

Lo que sí puede ofrecer la lavanda es una forma sencilla de incorporar naturaleza, perfume y color a los espacios cotidianos.

La clave está en encontrar un lugar que combine su significado decorativo con las condiciones que necesita para crecer: abundante sol, buen drenaje y cuidados simples.

Así, una maceta de lavanda puede convertirse en un pequeño detalle capaz de transformar visualmente la entrada, el balcón o el jardín, aportando una sensación de frescura y tranquilidad al hogar.