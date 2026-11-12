Detrás de escena | Vitamina D: cómo obtenerla sin poner en riesgo la piel

La vitamina D cumple funciones esenciales en el organismo, pero obtenerla no debería convertirse en una excusa para exponernos más al sol. Conocer sus fuentes y saber cuándo recurrir a suplementos permite cuidar la salud sin descuidar la piel.

Este nutriente participa en el mantenimiento de los huesos, la regulación del sistema inmunológico y distintos procesos celulares. Una de sus fuentes es la producción cutánea, que se activa mediante la radiación ultravioleta B (UVB). Sin embargo, esto no significa que debamos exponernos sin protección para mantener niveles adecuados.

Existe la creencia de que el protector solar impide producir vitamina D. No obstante, distintos estudios demostraron que su uso habitual no bloquea por completo este proceso. Aunque algunas investigaciones observaron una disminución moderada de sus niveles en sangre con protectores de factor alto, esto no justifica abandonar la fotoprotección.

Alimentación: tomá nota

Además de la síntesis cutánea, podemos incorporar vitamina D a través de ciertos alimentos. El salmón y la caballa son algunos de los pescados que más aportan este nutriente. También está presente en productos fortificados, como algunas leches. Revisar las etiquetas permite identificar cuáles lo contienen.

Las necesidades varían según la edad y las características de cada persona. En los adultos mayores, por ejemplo, puede disminuir la capacidad de producir vitamina D a través de la piel. Por eso, la alimentación y, cuando corresponde, los análisis de sangre ayudan a evaluar si es necesario suplementar.

El daño solar se acumula

La exposición repetida a la radiación ultravioleta produce un deterioro progresivo conocido como daño actínico. Este proceso favorece el envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Lo importante es que puede avanzar sin quemaduras ni enrojecimiento: las pequeñas dosis de radiación que recibimos a diario también dejan huella.

Por eso, prolongar deliberadamente el tiempo al sol para estimular la producción de vitamina D no es recomendable. Conviene evitar la exposición directa entre las 11 y las 16, buscar sombra y utilizar protector solar con FPS 30 o superior, ropa adecuada, sombrero y anteojos con filtro UV. El protector debe reaplicarse cada dos horas y después de salir del agua. Rostro, cuello, escote, orejas y manos requieren especial atención.

Sumplementos: cuando si

Si existe un déficit de vitamina D, tomar más sol no necesariamente es la mejor solución. Un ensayo clínico publicado en Clinical Nutrition, realizado en adultos jóvenes con niveles bajos de este nutriente, comparó la suplementacción oral con la exposición solar. Después de ocho semanas, el 54,2 % de quienes recibieron suplementos alcanzó niveles de al menos 20 ng/mL, frente al 12,2 % del grupo que recibió indicaciones de exposición solar.

Los resultados muestran que la suplementación puede ser más eficaz en determinadas circunstancias. Además, en personas con melasma, fotodermatosis o antecedentes de cáncer de piel, la exposición solar puede representar un riesgo adicional. En estos casos, la evaluación dermatológica es fundamental.

De todos modos, los suplementos no deben tomarse por cuenta propia. El exceso de vitamina D puede elevar el calcio en sangre y provocar complicaciones, incluso daño renal. La dosis y la duración del tratamiento deben definirse con un profesional.

Mantener niveles adecuados de vitamina D y proteger la piel no son objetivos opuestos. Una alimentación variada, la fotoprotección cotidiana y la suplementación cuando está indicada permiten cuidar ambos aspectos sin sumar riesgos innecesarios.