La hija de Juliana Awada sorprendió con un vestido transparente y accesorios de lujo: las fotos de su último look

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, se consolida como una de las jóvenes que despiertan interés en la escena de la moda argentina. Aunque durante años mantuvo un perfil alejado de la exposición mediática, sus recientes apariciones en eventos exclusivos muestran una faceta cada vez más vinculada con el diseño, las tendencias y el universo del lujo. Esta vez, sorprendió con un conjunto que combinó transparencias, encaje y cuero negro.

Según publicó TN Estilo, Valentina participó de la presentación de una colección de fragancias de BDK Parfums en el espacio édition privée, en Buenos Aires. El encuentro reunió a personalidades de la moda y el espectáculo, y la joven eligió una propuesta de estética dark romantic que recordó algunos de los recursos de estilo que también suele utilizar su madre, Juliana Awada.

El look de Valentina Barbier: transparencias, encaje y cuero negro

Para la presentación, Valentina eligió un vestido negro de encaje floral translúcido, con breteles finos, escote festoneado y una silueta recta de caída fluida.

El diseño incorporaba pequeños detalles brillantes y dejaba ver un conjunto de lencería negra, siguiendo la tendencia del naked dress, que continúa presente en las colecciones de moda y en los eventos internacionales.

La joven completó el vestuario con un abrigo largo de cuero negro, botas de caña alta terminadas en punta y una minicartera Bottega Veneta, confeccionada con tiras de cuero entrelazadas.

Para el maquillaje optó por una propuesta natural, con tonos neutros, labios nude y máscara de pestañas. Llevó el pelo suelto, con ondas suaves, y dejó que el vestido fuera el protagonista.

El resultado fue un conjunto que combinó romanticismo, sensualidad y una estética contemporánea.

Valentina Barbier y Juliana Awada: dos generaciones unidas por la moda

Las elecciones de Valentina comenzaron a despertar comparaciones con las de su madre, Juliana Awada, reconocida por su estilo elegante y por su preferencia por prendas de diseño.

Ambas comparten el gusto por los vestidos de líneas simples, las transparencias y los tonos neutros, aunque Valentina incorpora elementos más juveniles y arriesgados.

Esta conexión quedó especialmente en evidencia durante el cumpleaños de 15 de Antonia Macri, cuando madre e hija eligieron vestidos con transparencias y detalles de diseño.

En aquella celebración, Valentina lució un modelo color bronce, ajustado al cuerpo y cubierto de brillos, con escote pronunciado y un tajo que completaba la propuesta.

Su estilo combina prendas clásicas con tendencias actuales, una fórmula que le permite construir una identidad propia sin alejarse completamente de la estética familiar.

Quién es Valentina Barbier y qué hace actualmente

Valentina es la hija mayor de Juliana Awada, fruto de su relación con el empresario belga Bruno Barbier.

A diferencia de otras jóvenes vinculadas con familias conocidas, durante mucho tiempo eligió mantener una vida privada y una presencia discreta en las redes sociales.

Sin embargo, durante los últimos meses comenzó a participar con mayor frecuencia en acontecimientos sociales y presentaciones de marcas.

En 2026 se graduó en IE University, en España, y sus recientes apariciones públicas despertaron interés por su presente y sus elecciones de moda.

Aunque no ha anunciado una carrera profesional como modelo o influencer, su presencia en eventos vinculados con el lujo y el diseño empieza a darle mayor visibilidad.

El exclusivo evento de perfumes que reunió a figuras de la moda

La presentación se realizó en édition privée, un espacio de perfumería de autor ubicado sobre la avenida Alvear, en Buenos Aires.

La firma francesa BDK Parfums presentó Collection Studio, una colección integrada por tres fragancias: Stellar Silk, Oud Paradisio y Silver Ceremony.

El lanzamiento contó con la presencia de David Benedek, fundador y director creativo de la marca, y reunió a más de 190 invitados vinculados con la moda, las fragancias y la escena social.

Durante la celebración, el diseñador argentino Marcelo Giacobbe presentó una intervención artística con modelos que lucieron prendas inspiradas en las fragancias.

El encuentro combinó perfumería, moda y diseño, en una experiencia pensada para destacar la relación entre los aromas, las texturas y la identidad personal.

Valentina Barbier, una nueva referente de estilo que gana protagonismo

Las últimas apariciones públicas de Valentina muestran una evolución en su manera de vestir.

Lejos de buscar conjuntos excesivamente llamativos, la joven apuesta por prendas de diseño, accesorios cuidadosamente seleccionados y una estética que combina sofisticación con tendencias contemporáneas.

Su presencia en la presentación de perfumes se suma a otras participaciones recientes, como la gala solidaria organizada por Valeria Mazza, donde también se destacó por su vestuario.

Con un perfil todavía reservado, Valentina Barbier comienza a construir una imagen propia dentro del mundo de la moda argentina, mientras las comparaciones con Juliana Awada continúan acompañando cada una de sus apariciones.