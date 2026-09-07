El método de 10 minutos para ordenar la cocina cuando está desbordada

Cuando la cocina está llena de platos, utensilios, envases y cosas fuera de lugar, empezar puede parecer una tarea interminable. Sin embargo, no siempre hace falta dedicar una tarde completa a ordenar. Con un método sencillo de apenas 10 minutos se puede recuperar buena parte del espacio y dejar el ambiente mucho más despejado.

La clave está en no intentar limpiar todo al mismo tiempo, sino avanzar siempre en el mismo orden y concentrarse primero en aquello que genera mayor impacto visual.

El método de los 10 minutos

1. Minuto 1: despejar las superficies

Lo primero es retirar todo lo que esté sobre la mesada y no debería estar allí. Vasos, paquetes, electrodomésticos pequeños, papeles y utensilios deben volver a su lugar.

No hace falta limpiar todavía: el objetivo es recuperar rápidamente el espacio de trabajo.

2. Minutos 2 y 3: juntar los platos

Llevar todos los platos, vasos, cubiertos y tazas a la pileta o al lavavajillas. Si hay pocos, lavarlos directamente.

Una cocina con la vajilla ordenada inmediatamente parece mucho más limpia.

3. Minutos 4 y 5: tirar lo que ya no sirve

Revisar rápidamente la mesada, la mesa y los alrededores para retirar envoltorios, papeles, envases vacíos y residuos.

También es un buen momento para guardar los alimentos que hayan quedado afuera.

4. Minutos 6 y 7: ordenar por zonas

En lugar de guardar cada cosa al azar, agrupar los objetos por categoría: utensilios, alimentos, productos de limpieza y electrodomésticos.

Esto evita perder tiempo buscando dónde poner cada elemento y ayuda a mantener el orden después.

5. Minutos 8 y 9: limpiar las superficies

Con las mesadas despejadas, pasar un paño húmedo por las superficies principales. Dar prioridad a la zona donde se cocina y a los lugares que acumulan restos de comida.

No es necesario hacer una limpieza profunda: se trata de conseguir una mejora rápida y visible.

6. Minuto 10: el toque final

Barrer las migas más evidentes, acomodar las sillas y dejar a mano solamente lo que se utiliza todos los días.

Al terminar, la cocina debería quedar despejada y funcional, aunque no esté completamente limpia.

El secreto para que el orden dure

El método funciona mejor si se convierte en una pequeña rutina diaria. Dedicar 10 minutos al final del día a devolver cada cosa a su lugar puede evitar que se acumule trabajo.

También ayuda tener un lugar definido para cada objeto. Cuando algo no tiene un sitio concreto, es mucho más fácil que termine nuevamente sobre la mesada.

La idea no es conseguir una cocina perfecta, sino hacer que vuelva a ser un espacio cómodo para cocinar, comer y disfrutar sin que el desorden se acumule.