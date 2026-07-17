El riego de invierno: cómo cuidar tus plantas de interior sin dañarlas

El cuidado de la naturaleza bajo techo es una de las opciones predilectas para decorar y aportar vitalidad, dentro de los ambientes del hogar. Sin embargo, al llegar los meses más fríos del año, muchos aficionados caen en un error sistemático que los especialistas en jardinería recomiendan abandonar de inmediato: regar bajo un esquema rígido de días.

Con el desplome térmico exterior, la gran mayoría de las plantas de interior ralentizan de forma drástica su ritmo de crecimiento y entran en una fase de reposo metabólico. Esta disminución de la actividad biológica se traduce en una necesidad de agua significativamente menor que en las estaciones cálidas, transformando los riegos automatizados en una de las principales causas de mortandad botánica intraurbana durante el invierno.

¿Por qué el invierno exige cambiar la frecuencia de riego de tus plantas de interior?

A diferencia de la primavera y el verano, cuando la evaporación ambiental deshidrata la tierra rápidamente, en la temporada invernal la humedad permanece retenida en el sustrato por períodos muy prolongados.

Peligro de asfixia radicular : si se mantiene una frecuencia de riego excesiva, las raíces de las plantas de interior quedan sumergidas en un entorno constantemente saturado de agua. Esto expulsa el oxígeno del suelo, provocando que el sistema radicular comience a deteriorarse y pudrirse de forma irreversible.

: si se mantiene una frecuencia de riego excesiva, las raíces de las plantas de interior quedan sumergidas en un entorno constantemente saturado de agua. Esto expulsa el oxígeno del suelo, provocando que el sistema radicular comience a deteriorarse y pudrirse de forma irreversible. Aparición de patógenos : un sustrato persistentemente húmedo y frío se transforma en el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de hongos oportunistas, la proliferación de enfermedades foliares y la generación de malos olores en las habitaciones de la casa.

: un sustrato persistentemente húmedo y frío se transforma en el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de hongos oportunistas, la proliferación de enfermedades foliares y la generación de malos olores en las habitaciones de la casa. La prueba del tacto: para evitar estos escenarios, los manuales técnicos sugieren comprobar siempre la humedad del suelo antes de aportar agua, introduciendo un dedo de dos a tres centímetros en la tierra como método de verificación empírica.

Pautas específicas para las plantas de interior: la frecuencia de riego según las especies más comunes

Los especialistas en botánica aplicada recuerdan que no existe una cantidad exacta de días, aplicable de manera universal, a todo el espectro verde del hogar, aunque en términos generales suele ser suficiente regar cada 10 a 15 días durante el invierno.

Especie de Planta Frecuencia de Riego en Invierno Requerimiento Crítico Lengua de suegra (Sansevieria) Cada 15 a 20 días (o más) Altamente resistente a la sequía; el exceso de agua pudre sus raíces con facilidad. Potus (Epipremnum aureum) Cada 10 a 15 días Demanda algo más de humedad, pero los primeros centímetros de suelo deben estar secos. Monstera o Costilla de Adán Cada 10 a 15 días Agradece la moderación; vital evitar la acumulación de agua en el fondo de la maceta.

Plantas de interior: guía paso a paso para administrar el agua de forma segura en invierno

Para mantener las plantas de interior correctamente hidratadas, sin correr el riesgo técnico de ahogar sus raíces, se debe implementar un protocolo de observación cotidiana: