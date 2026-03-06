El truco de 1 minuto de Novak Djokovic para eliminar pensamientos negativos y mantenerse concentrado

En el tenis profesional, la fortaleza mental suele ser tan importante como la capacidad física. En ese terreno, el serbio Novak Djokovic, uno de los jugadores más exitosos de la historia, suele destacar no solo por su rendimiento deportivo sino también por su capacidad para mantener la concentración en situaciones de alta presión.

A lo largo de su carrera, el actual número uno del tenis mundial ha contado en distintas entrevistas que utiliza técnicas simples para manejar los pensamientos negativos y evitar que interfieran en su rendimiento durante los partidos.

Quién es Novak Djokovic

Novak Djokovic es un tenista profesional nacido en Serbia y considerado por muchos especialistas como uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. A lo largo de su trayectoria ha conquistado numerosos títulos de Grand Slam y ha ocupado el primer puesto del ranking mundial en múltiples oportunidades.

Además de su talento deportivo, Djokovic es reconocido por su preparación física, su consistencia competitiva y su fortaleza mental, cualidades que le permitieron mantenerse durante años en la cima del circuito internacional. Fuera de la cancha también participa en proyectos solidarios y actividades filantrópicas.

El truco que utiliza para manejar los pensamientos negativos

Según explicó el propio tenista, los pensamientos negativos son algo natural y pueden aparecer en cualquier momento de la competencia. Sin embargo, la clave está en no permitir que esos pensamientos se instalen por mucho tiempo.

Djokovic asegura que entrena su mente para que esos momentos duren apenas unos segundos. De esta manera, logra reconocer la emoción o la duda que aparece y luego volver rápidamente a enfocarse en el punto siguiente.

Para conseguirlo, el serbio recurre a herramientas como la respiración consciente, la meditación y ejercicios de atención plena. Estas prácticas lo ayudan a ordenar su diálogo interno y mantener la mente enfocada en el presente.

De acuerdo con el propio jugador, esta forma de trabajar la mente no solo le sirve dentro de la cancha, sino también en la vida cotidiana, donde busca aplicar los mismos principios de equilibrio y concentración.

