Arranca Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, con siete argentinos en el cuadro principal

Este miércoles inicia el Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría en la temporada. El certamen se desarrolla en California y el actual campeón es el británico Jack Draper.

Los primeros argentinos en salir a la cancha serán Mariano Navone (79°) y Camilo Ugo Carabelli (67°). Ambos serán los únicos tenistas nacionales que tendrán acción esta jornada y se enfrentarán a dos locales.

Desde las 16, «La Nave» abrirá el torneo en la cancha 4 contra Marcos Giron (69°). Será el tercer enfrentamiento entre ambos, con un historial de 1-1. Por otro lado, el Brujo se medirá en simultaneo en la cancha 2 ante Martin Damm Jr (129°), wild card del torneo.

Navone tendrá un difícil debut en California.

El jueves habrá triple acción para los argentinos en primera ronda. Juan Manuel Cerúndolo debutará contra el neerlandés Van de Zandschulp, Francisco Comesaña se verá las caras ante el estadounidense Sebastián Korda y Sebastián Báez jugará vs. Tseng, de China Taipei. En las próximas horas se conocerá el cronograma de mañana.

Por estar entre los 32 mejores jugadores del certamen, Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (29°) comenzarán su recorrido en Indian Wells recién en la segunda ronda. La mejor raqueta nacional espera por el ganador de Royer vs. Bonzi. Además, debe llegar al menos a cuartos de final, para defender los puntos del 2025 y no caer en el ranking.

Por otro lado, el Retu tendrá un duelo durísimo, contra el vencedor de Tsitsipas y Shapovalov. Toda la acción del torneo se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Sinner va por su primer título

Jannick Sinner buscará su primer título en tierras desérticas. El italiano, número 2 del mundo, todavía no alcanzó la gloria en el denominado «5° Grand Slam»: su mejor resultado fue semifinales en 2023 y 2024. Cabe destacar que no pudo participar en la última edición por sanción.

El sorteo le jugó una buena pasada, ya que en unas posibles semis se cruzaría con Alexander Zverev y recién en la gran final se mediría contra Alcaraz o Djokovic, que van por la otra parte del cuadro.

Por otro lado, Carlos Alcaraz irá por su tercer coronación, en un 2026 imbatible, donde todavía no perdió y ganó los dos torneos que disputó. Además, Novak Djokovic buscará la heroica y tratará de quedarse con su sexto título. El serbio es el máximo ganador del torneo, junto a Roger Federer.