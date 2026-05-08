El truco de los asadores: por qué recomiendan tirar cáscaras de papa sobre las brasas

En el mundo del asado existen secretos que pasan de generación en generación y que pueden cambiar por completo el resultado final de la parrilla. Uno de los más curiosos —y cada vez más comentados entre parrilleros— es arrojar cáscaras de papa sobre las brasas mientras se cocina la carne.

Aunque para muchos se trata solo de un residuo de cocina, lo cierto es que las cáscaras de papa pueden convertirse en grandes aliadas para controlar el fuego, evitar llamaradas y lograr una cocción más pareja.

Este truco funciona gracias a las propiedades naturales de la papa, especialmente su contenido de humedad y almidón.

Por qué las cáscaras de papa ayudan en el asado

A diferencia de otros residuos secos, las cáscaras de papa no se queman de inmediato cuando entran en contacto con las brasas.

Su composición hace que se consuman de forma lenta y controlada, generando varios beneficios durante la cocción.

Ayudan a controlar las llamas

Uno de los principales problemas del asado aparece cuando la grasa de la carne cae sobre las brasas y genera llamaradas repentinas.

Las cáscaras funcionan como una especie de “amortiguador natural”, reduciendo la intensidad del fuego sin apagar el calor necesario para cocinar.

Generan un humo más suave

Otro beneficio es que producen un humo mucho menos agresivo que otros elementos improvisados para controlar el fuego.

Esto ayuda a mantener el sabor original de la carne y evita aromas amargos o demasiado invasivos en el asado.

Favorecen una cocción más pareja

Al quemarse lentamente, las cáscaras también colaboran con una combustión más estable y uniforme.

Eso permite mantener una temperatura pareja en la parrilla y evita cambios bruscos de calor que puedan quemar la carne por fuera y dejarla cruda por dentro.

Cuándo conviene tirar las cáscaras sobre las brasas

Los especialistas coinciden en que el momento ideal para usar este truco es cuando:

Las brasas ya están formadas

El fuego está estabilizado

La carne comenzó a cocinarse

Empiezan a caer gotas de grasa sobre el carbón

En ese punto, tirar algunas cáscaras directamente sobre las brasas ayuda a controlar las llamas sin mover la carne ni enfriar la parrilla.

Qué cáscaras funcionan mejor

Los asadores recomiendan usar cáscaras frescas y gruesas, ya que conservan más humedad y tardan más tiempo en consumirse.

En cambio, las muy finas o secas suelen quemarse rápido y pierden efectividad. También aconsejan evitar cáscaras con aceite, sal o condimentos, porque pueden alterar el humo y el sabor del asado.

Un truco simple que además reduce desperdicios

Además de ayudar con el fuego, este método tiene otro punto a favor: permite reutilizar restos de cocina que normalmente terminan en la basura.

Por eso, cada vez más personas guardan las cáscaras antes de prender la parrilla y las usan como un recurso casero, económico y práctico para mejorar el asado.

Con información de Medios