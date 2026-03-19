Cómo hacer la ensalada de papa y huevo al mejor estilo de Damián Betular

La ensalada de papa y huevo es una de las guarniciones más clásicas de la mesa argentina, especialmente en los asados. Sin embargo, el reconocido pastelero y cocinero Damián Betular propuso una versión diferente que llamó la atención por un detalle inesperado en su preparación.

Una vuelta de tuerca a un clásico

Lejos de la receta tradicional con papas hervidas, Damián Betular reveló que en su versión utiliza papas fritas. Este cambio modifica por completo la textura del plato y le aporta un perfil más crocante y original.

“Yo hago una ensalada de papa y huevo que la papa no va hervida, va frita. Sacás la papa, la dejás entibiar y le echás mucha mayonesa”, explicó el cocinero en un video publicado en el canal de YouTube de Hellmann’s.

Por qué vale la pena probar esta receta

Más allá de lo llamativo del ingrediente, esta variante tiene varias particularidades:

Aporta una textura más crocante

Rompe con la versión tradicional

Mantiene ingredientes simples

Ofrece una opción más original para acompañar carnes

Reinterpreta una guarnición clásica sin complicaciones

Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan innovar en platos conocidos sin necesidad de sumar ingredientes complejos.

Cómo preparar la ensalada de papa y huevo

Ingredientes:

Papas

Huevos

Mayonesa

Paso a paso:

Pelar las papas y cortarlas en cubos o bastones. Freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas. Retirarlas y dejarlas entibiar. Hervir los huevos y picarlos. Mezclar las papas fritas con el huevo. Agregar abundante mayonesa. Integrar con cuidado y servir.

Con este simple cambio en la cocción, Damián Betular logra reinventar una receta tradicional, manteniendo su esencia pero con un resultado final diferente, más moderno y con una textura que sorprende.