Cómo hacer la ensalada de papa y huevo al mejor estilo de Damián Betular
Damián Betular logra reinventar una receta tradicional, manteniendo su esencia pero con un resultado final diferente, más moderno y con una textura que sorprende.
La ensalada de papa y huevo es una de las guarniciones más clásicas de la mesa argentina, especialmente en los asados. Sin embargo, el reconocido pastelero y cocinero Damián Betular propuso una versión diferente que llamó la atención por un detalle inesperado en su preparación.
Una vuelta de tuerca a un clásico
Lejos de la receta tradicional con papas hervidas, Damián Betular reveló que en su versión utiliza papas fritas. Este cambio modifica por completo la textura del plato y le aporta un perfil más crocante y original.
“Yo hago una ensalada de papa y huevo que la papa no va hervida, va frita. Sacás la papa, la dejás entibiar y le echás mucha mayonesa”, explicó el cocinero en un video publicado en el canal de YouTube de Hellmann’s.
Por qué vale la pena probar esta receta
Más allá de lo llamativo del ingrediente, esta variante tiene varias particularidades:
- Aporta una textura más crocante
- Rompe con la versión tradicional
- Mantiene ingredientes simples
- Ofrece una opción más original para acompañar carnes
- Reinterpreta una guarnición clásica sin complicaciones
Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan innovar en platos conocidos sin necesidad de sumar ingredientes complejos.
Cómo preparar la ensalada de papa y huevo
Ingredientes:
- Papas
- Huevos
- Mayonesa
Paso a paso:
- Pelar las papas y cortarlas en cubos o bastones.
- Freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas.
- Retirarlas y dejarlas entibiar.
- Hervir los huevos y picarlos.
- Mezclar las papas fritas con el huevo.
- Agregar abundante mayonesa.
- Integrar con cuidado y servir.
Con este simple cambio en la cocción, Damián Betular logra reinventar una receta tradicional, manteniendo su esencia pero con un resultado final diferente, más moderno y con una textura que sorprende.
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