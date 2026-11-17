La canela es mucho más que una especia utilizada en la cocina. Su aroma cálido y sus asociaciones con la prosperidad la convirtieron en protagonista de distintos rituales vinculados con el bienestar y la armonía del hogar. Uno de los más populares consiste en colocar una pequeña cantidad de canela en las esquinas de la casa.

Según publicó El Cronista, esta práctica se relaciona con creencias del Feng Shui y otras tradiciones de armonización energética, que consideran a los rincones del hogar como espacios donde puede acumularse energía estancada.

La propuesta es sencilla, económica y no requiere elementos especiales. Sin embargo, su significado es principalmente simbólico: no existen pruebas científicas de que colocar canela atraiga dinero o elimine energías negativas.

Por qué recomiendan poner canela en las esquinas de la casa

Dentro de las interpretaciones populares del Feng Shui, las esquinas representan sectores donde la energía vital, conocida como chi, puede circular con menor fluidez.

La canela, por su parte, está asociada con el elemento fuego, la vitalidad, la abundancia y la renovación.

Por eso, colocarla en estos espacios se interpreta como una manera simbólica de activar la energía del hogar y favorecer una atmósfera de bienestar.

A esta especia se le atribuyen tres significados principales:

Abundancia y prosperidad: representa la intención de atraer nuevas oportunidades económicas y laborales.

representa la intención de atraer nuevas oportunidades económicas y laborales. Protección del hogar: se utiliza simbólicamente para alejar las malas energías y favorecer la tranquilidad.

se utiliza simbólicamente para alejar las malas energías y favorecer la tranquilidad. Armonía emocional: su aroma cálido se relaciona con ambientes acogedores y relaciones más equilibradas.

Cómo hacer el ritual de la canela paso a paso

Para quienes quieran incorporar esta tradición a su hogar, el procedimiento es muy simple.

Limpiar y ordenar el espacio: antes de comenzar, retirar el polvo y despejar los rincones de la habitación. Preparar la canela: colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en un recipiente. Elegir las esquinas: priorizar los rincones del living o de la entrada principal. Distribuir una pizca: colocar una cantidad mínima de canela en los lugares seleccionados, mientras se piensa en una intención relacionada con la armonía o la prosperidad. Retirar los restos: después de unas horas, limpiar normalmente para evitar que el polvo se acumule.

Algunas versiones de este ritual recomiendan realizarlo el primer día de cada mes, como una forma simbólica de comenzar un nuevo ciclo.

Dónde colocar la canela para atraer prosperidad, según el Feng Shui

Aunque la tradición suele mencionar las esquinas, también existen otros lugares del hogar asociados con este ritual.

La puerta de entrada es uno de los espacios más utilizados, porque simboliza el ingreso de oportunidades y nuevas experiencias.

El living representa la convivencia y las relaciones familiares, por lo que se elige cuando la intención es promover la armonía.

Los rincones de una habitación se relacionan simbólicamente con la renovación y el equilibrio del ambiente.

Otra costumbre consiste en soplar una pequeña cantidad de canela desde el umbral hacia el interior de la vivienda, acompañando el gesto con una intención positiva.

Qué tener en cuenta antes de colocar canela en casa

Aunque se trata de una práctica sencilla, conviene tomar algunas precauciones.

La canela en polvo puede provocar irritación si se inhala, especialmente en personas sensibles. También es recomendable evitar que las mascotas entren en contacto con grandes cantidades.

Una alternativa más limpia es colocar una ramita de canela dentro de un pequeño recipiente o una bolsita de tela, fuera del alcance de niños y animales.

Más allá de sus significados espirituales, el verdadero aporte cotidiano de la canela está en su fragancia y en el valor personal que cada uno le atribuya al ritual.

Para quienes disfrutan del Feng Shui, este pequeño gesto puede convertirse en una forma simbólica de renovar las intenciones y dedicar un momento al bienestar del hogar.