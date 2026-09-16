Ritual de primavera para renovar la energía de la casa antes del 21 de septiembre

Con la llegada de la primavera, muchas personas aprovechan el cambio de estación para ordenar, limpiar y dejar atrás aquello que ya no necesitan. Un sencillo ritual en casa propone combinar limpieza, ventilación y algunos elementos naturales para comenzar el nuevo ciclo con una sensación de renovación.

La llegada de la primavera suele asociarse con nuevos comienzos, movimiento y renovación. Más allá de las creencias espirituales, el cambio de estación puede convertirse en una buena excusa para ordenar la casa, desprenderse de objetos que ya no usamos y preparar los ambientes para los meses más cálidos.

Para quienes además disfrutan de los rituales energéticos, existe una práctica sencilla que puede realizarse durante los días previos al 21 de septiembre. No requiere elementos difíciles de conseguir y combina limpieza, aromas y una intención personal para recibir la nueva estación.

Primer paso: abrir las ventanas y dejar circular el aire

El ritual comienza con algo muy simple: abrir puertas y ventanas durante algunos minutos.

La idea simbólica es permitir que salga la energía asociada con el invierno y que ingrese aire renovado. También puede aprovecharse ese momento para correr cortinas, levantar persianas y permitir la entrada de luz natural.

Sacar tres cosas que ya no tengan lugar en tu vida

El segundo paso consiste en recorrer la casa y elegir al menos tres objetos que ya no se utilicen.

Puede tratarse de ropa, papeles acumulados, adornos, utensilios o cualquier elemento que permanezca guardado sin una función concreta. Dependiendo de su estado, pueden donarse, reciclarse o descartarse.

Desde una mirada simbólica, hacer espacio representa dejar lugar disponible para lo nuevo.

Limpiar especialmente la entrada de la casa

La puerta principal tiene un significado especial en distintas tradiciones vinculadas con la energía del hogar, ya que se la considera el punto de ingreso y circulación.

Por eso, antes de la primavera se puede limpiar la puerta, el picaporte y el sector del recibidor. También conviene retirar objetos acumulados que dificulten el paso.

Como detalle final, se puede colocar una planta, flores frescas o algún elemento natural cerca de la entrada.

El ritual con agua, limón y romero

Para completar la limpieza puede prepararse un recipiente con agua, algunas rodajas o cáscaras de limón y una ramita de romero.

El limón suele relacionarse simbólicamente con la limpieza y el romero con la protección y la renovación. La preparación puede utilizarse simplemente para aromatizar durante unos minutos el ambiente o como elemento central del ritual, sin necesidad de aplicarla sobre muebles o superficies.

Mientras permanece en la casa, la propuesta es pensar en qué se quiere dejar atrás y qué se desea atraer durante la nueva estación.

Flores para recibir la primavera

Finalmente, se pueden colocar flores frescas en un ambiente central de la casa, como el living o el comedor.

No es necesario realizar una gran decoración. Un pequeño ramo es suficiente para incorporar los colores y aromas propios de la estación.

El ritual puede terminar escribiendo en un papel tres intenciones para la primavera: pueden estar relacionadas con proyectos, trabajo, vínculos, bienestar o simplemente con algún hábito que se quiera incorporar.

La práctica no tiene efectos científicamente demostrados sobre supuestas “energías”, pero puede funcionar como un momento simbólico para ordenar el espacio, establecer objetivos y marcar el comienzo de una nueva etapa.