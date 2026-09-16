Qué es el “skin flooding”, la técnica viral que promete una piel más hidratada y luminosa

El “skin flooding” se convirtió en una de las técnicas de cuidado facial más comentadas en redes sociales. Consiste en aplicar productos hidratantes en capas y sobre la piel húmeda para favorecer la retención de agua. Cómo se hace y qué hay que tener en cuenta.

Las redes sociales pueden convertir una rutina de belleza conocida en una tendencia con nombre propio. Eso es lo que ocurrió con el “skin flooding”, una técnica de hidratación facial que ganó popularidad en TikTok e Instagram por prometer una piel con aspecto más jugoso, luminoso y confortable.

Aunque su nombre podría traducirse como “inundar la piel”, no implica utilizar grandes cantidades de producto. La clave está en aplicar varias capas hidratantes, desde las fórmulas más livianas hasta las más densas, sin dejar que la piel se seque completamente entre cada paso.

Qué es el skin flooding y para qué sirve

El principio detrás de esta técnica no es nuevo. Los dermatólogos suelen recomendar aplicar determinados productos hidratantes sobre la piel ligeramente húmeda, ya que esto puede ayudar a retener agua en la capa más superficial de la piel.

El skin flooding combina generalmente agua o bruma facial, un sérum humectante y una crema hidratante.

Entre los ingredientes más utilizados aparecen el ácido hialurónico, la glicerina, las ceramidas y el pantenol, presentes en numerosos productos destinados a mejorar la hidratación y reforzar la barrera cutánea.

El objetivo es que los humectantes atraigan y retengan agua mientras que la crema aplicada al final ayude a disminuir su pérdida y mantener la hidratación durante más tiempo.

Cómo hacer skin flooding paso a paso

La rutina puede realizarse después de limpiar suavemente el rostro. Lo importante es no secar por completo la piel antes de comenzar con los productos.

El orden básico es:

Limpiar el rostro con un producto suave. Dejar la piel ligeramente húmeda o aplicar una bruma hidratante. Colocar un sérum humectante, por ejemplo con ácido hialurónico o glicerina. Si se desea, sumar otro sérum hidratante de textura liviana. Terminar con una crema hidratante para ayudar a sellar la humedad.

Durante el día, el último paso de cualquier rutina debe ser el protector solar de amplio espectro, independientemente de que se realice o no skin flooding.

¿Es necesario usar muchos productos?

No. Y este es uno de los puntos importantes detrás de la tendencia. Más capas no necesariamente significan una mayor hidratación.

Una versión sencilla puede realizarse únicamente con la piel húmeda, un sérum hidratante y una crema adecuada al tipo de piel. Incluso, para algunas personas, una buena crema aplicada sobre la piel ligeramente húmeda puede ser suficiente.

Quienes tienen piel grasa o tendencia al acné pueden preferir fórmulas más livianas y no comedogénicas, mientras que las pieles secas suelen tolerar mejor cremas más densas.

Skin flooding: qué errores conviene evitar

La tendencia se concentra en la hidratación, por lo que no es recomendable aprovechar cada capa para sumar numerosos activos potentes.

Combinar al mismo tiempo exfoliantes, retinoides y otros ingredientes potencialmente irritantes puede aumentar el riesgo de ardor, enrojecimiento o alteración de la barrera cutánea, especialmente en pieles sensibles.

También conviene recordar que el ácido hialurónico no necesita utilizarse en grandes cantidades. Aplicarlo sobre una piel ligeramente húmeda y acompañarlo con una crema hidratante suele ser una estrategia más razonable que acumular varias capas.

¿El skin flooding realmente funciona?

El término es principalmente una tendencia de belleza, no un tratamiento dermatológico específico. Sin embargo, algunos de sus principios coinciden con prácticas habituales de hidratación: utilizar humectantes y posteriormente productos que ayuden a reducir la pérdida de agua.

El resultado puede ser una piel temporalmente más hidratada, suave y luminosa, sobre todo en personas que presentan sequedad o tirantez.

Pero no reemplaza tratamientos indicados por un dermatólogo frente a problemas como dermatitis, rosácea o acné. Si aparecen irritación, picazón o brotes persistentes, lo recomendable es suspender los productos nuevos y consultar con un profesional.