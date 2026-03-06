Feng Shui: los colores que atraerían suerte y equilibrio en el hogar durante 2026

Cada inicio de año suele ser una oportunidad para renovar energías y replantear los espacios del hogar. En ese sentido, el Feng Shui —la disciplina oriental que estudia cómo circula la energía en los ambientes— propone prestar especial atención a los colores que predominan en la casa.

Para 2026, la tendencia apunta a una paleta equilibrada que prioriza la calma, la estabilidad y la claridad mental. Más que tonos estridentes, los especialistas recomiendan colores que ayuden a crear ambientes armoniosos, capaces de acompañar los desafíos y proyectos del día a día.

De acuerdo con análisis difundidos por el medio especializado Architectural Digest, los colores elegidos para este ciclo buscan reforzar cualidades como la constancia, la introspección y el equilibrio emocional.

Negro y azul: tonos que aportan profundidad y calma

Aunque muchas veces se lo asocia con la oscuridad, el negro ocupa un lugar destacado dentro de la paleta sugerida por el Feng Shui para 2026. Este color se relaciona con la elegancia, la protección y la introspección.

La especialista en filosofía oriental Corina Mendoza explica que el negro invita a detenerse y observar con mayor claridad lo que sucede alrededor. Para incorporarlo sin recargar los ambientes, se recomienda utilizarlo en detalles decorativos, muebles puntuales o una pared de acento.

El azul agua también será uno de los protagonistas del año. Este tono está vinculado con el elemento agua, que simboliza la fluidez, el movimiento y la evolución personal. En espacios de trabajo o estudio, puede favorecer la creatividad y el desarrollo profesional.

Para potenciar su efecto, se aconseja combinarlo con plantas o elementos de madera, lo que ayuda a que la energía circule de manera más natural dentro del ambiente.

Blanco y gris: claridad mental y estabilidad

El blanco, especialmente en versiones cálidas, aparece como un color asociado a la estabilidad y la renovación. Dentro del Feng Shui pertenece al elemento metal y simboliza claridad mental y nuevos comienzos.

Por esa razón, suele recomendarse para dormitorios, espacios de descanso o rincones de lectura, donde puede generar una sensación de calma. Para evitar que el ambiente resulte frío, se puede complementar con textiles suaves, flores o detalles naturales.

El gris, por su parte, representa la reflexión y el equilibrio. Es un tono ideal para oficinas o áreas de estudio, ya que favorece la concentración y la planificación.

Para que no resulte demasiado neutro, se sugiere combinarlo con materiales naturales o fibras orgánicas, que aportan calidez al espacio.

El plateado y su energía protectora

Dentro de la paleta sugerida para el hogar también aparece el plateado, un tono vinculado al elemento metal y asociado a la protección y la sofisticación.

Este color ayuda a reflejar la luz y a generar una sensación de apertura en los ambientes. En el Feng Shui se recomienda incorporarlo en pequeños detalles decorativos, como marcos, lámparas o accesorios ubicados cerca de la entrada del hogar.

De esta manera, los espacios pueden transformarse en lugares más equilibrados y preparados para recibir nuevas oportunidades y proyectos durante el año.