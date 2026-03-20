Granola casera: la receta fácil, crocante y saludable para el desayuno o la merienda
Con avena, frutos secos y miel, esta granola casera es ideal para un desayuno nutritivo. Paso a paso, ingredientes y tips para que quede perfecta.
Si estás buscando una opción rica, práctica y saludable para sumar a tus desayunos o meriendas, la granola casera es una de las mejores alternativas. Fácil de hacer, rendidora y totalmente personalizable, se puede combinar con yogur, frutas o leche.
Esta receta, que surge de la mezcla de varias versiones, logra un equilibrio ideal entre lo crocante y lo dulce, con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa.
Ingredientes
- 1 taza de almendras
- 1/2 taza de avellanas
- 1 taza de nueces
- 1 taza de copos de maíz
- 1 taza de pasas de uva
- 3 tazas de avena tradicional
- 1 1/2 taza de miel
- 1/2 taza de aceite de maíz
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso: cómo hacer granola casera
1. Preparar los ingredientes
Picar los frutos secos de manera grosera (almendras, avellanas y nueces). Esto ayuda a lograr una textura más rústica y crocante.
En un bowl grande, mezclar:
- Avena
- Frutos secos
- Copos de maíz
- Canela
Importante: no agregar todavía las pasas de uva.
2. Integrar los líquidos
En una olla, calentar a fuego muy bajo la miel con el aceite, solo hasta que se integren bien. Retirar del fuego y sumar la esencia de vainilla.
Volcar esta mezcla sobre los ingredientes secos y mezclar bien hasta que todo quede ligeramente humedecido.
3. Primera cocción
Precalentar el horno a 170°C.
Distribuir la preparación en una asadera, bien extendida para que se cocine de manera pareja.
Hornear durante 20 a 25 minutos.
4. Agregar las pasas
Retirar del horno, sumar las pasas de uva y mezclar bien. Volver a esparcir la mezcla de manera uniforme.
5. Segunda cocción
Llevar nuevamente al horno por 10 a 15 minutos más, controlando que no se tueste de más.
Tips clave para que quede perfecta
- No subir demasiado la temperatura para evitar que se queme
- Revolver a mitad de cocción si es necesario
- Dejar enfriar completamente para que quede bien crocante
- Guardar en frascos herméticos
Cómo consumirla
La granola casera es súper versátil:
- Con yogur y frutas
- Con leche o bebidas vegetales
- Como topping para bowls o postres
Hacer granola en casa no solo es fácil, sino también una forma de comer más saludable y controlar los ingredientes. Con esta receta, vas a lograr una mezcla crocante, aromática y perfecta para cualquier momento del día.
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