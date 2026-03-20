Granola casera: la receta fácil, crocante y saludable para el desayuno o la merienda

Si estás buscando una opción rica, práctica y saludable para sumar a tus desayunos o meriendas, la granola casera es una de las mejores alternativas. Fácil de hacer, rendidora y totalmente personalizable, se puede combinar con yogur, frutas o leche.

Esta receta, que surge de la mezcla de varias versiones, logra un equilibrio ideal entre lo crocante y lo dulce, con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa.

Ingredientes

1 taza de almendras

1/2 taza de avellanas

1 taza de nueces

1 taza de copos de maíz

1 taza de pasas de uva

3 tazas de avena tradicional

1 1/2 taza de miel

1/2 taza de aceite de maíz

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo hacer granola casera

1. Preparar los ingredientes

Picar los frutos secos de manera grosera (almendras, avellanas y nueces). Esto ayuda a lograr una textura más rústica y crocante.

En un bowl grande, mezclar:

Avena

Frutos secos

Copos de maíz

Canela

Importante: no agregar todavía las pasas de uva.

2. Integrar los líquidos

En una olla, calentar a fuego muy bajo la miel con el aceite, solo hasta que se integren bien. Retirar del fuego y sumar la esencia de vainilla.

Volcar esta mezcla sobre los ingredientes secos y mezclar bien hasta que todo quede ligeramente humedecido.

3. Primera cocción

Precalentar el horno a 170°C.

Distribuir la preparación en una asadera, bien extendida para que se cocine de manera pareja.

Hornear durante 20 a 25 minutos.

4. Agregar las pasas

Retirar del horno, sumar las pasas de uva y mezclar bien. Volver a esparcir la mezcla de manera uniforme.

5. Segunda cocción

Llevar nuevamente al horno por 10 a 15 minutos más, controlando que no se tueste de más.

Tips clave para que quede perfecta

No subir demasiado la temperatura para evitar que se queme

Revolver a mitad de cocción si es necesario

Dejar enfriar completamente para que quede bien crocante

Guardar en frascos herméticos

Cómo consumirla

La granola casera es súper versátil:

Con yogur y frutas

Con leche o bebidas vegetales

Como topping para bowls o postres

Hacer granola en casa no solo es fácil, sino también una forma de comer más saludable y controlar los ingredientes. Con esta receta, vas a lograr una mezcla crocante, aromática y perfecta para cualquier momento del día.