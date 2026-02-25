Grillos en tu casa durante la noche: qué significa y por qué es bueno 

Escuchar grillos en el jardín o incluso dentro de casa puede generar distintas sensaciones: para algunos es un sonido relajante; para otros, una incógnita. Sin embargo, tanto el Feng Shui como la biología coinciden en algo: su presencia no es casual. Te contamos qué significa la presencia de este insecto por qué puede ser una buena señal.

De seguro los has escucuchado durante la noche al ir a comprar, al salir al jardín o incluso al ir a dormir. Son insectos nocturnos porque los machos usan sus alas para crear el canto ruidoso a fin de atraer a las hembras. Pero lo cierto es que cuando ingresan a una vivienda, no lo hacen al azar.

Más allá de esta explicación lógica y natural de la vida, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el Feng Shui.

¿Qué representa el grillo desde el Feng Shui?

En la filosofía del Feng Shui, los sonidos naturales tienen un valor energético importante. El canto del grillo, especialmente por la noche, está asociado con:

Buena fortuna y prosperidad

Protección del hogar

Energía positiva activa

Equilibrio y serenidad

En la tradición china, se creía que los grillos actuaban como guardianes espirituales. Incluso se los conservaba en pequeñas jaulas como símbolo de suerte y abundancia. Es por eso que si uno de ellos canta en tu casa o patio, según esta mirada, significa que el espacio tiene energía armónica y condiciones propicias para el crecimiento personal y material. Su sonido constante representa estabilidad y continuidad.

Qué significa que haya grillos en tu casa o jardín

Desde el punto de vista biológico, la presencia del grillo tiene una explicación sencilla y positiva. Estos insectos suelen aparecer cuando el entorno ofrece vegetación y césped, cierta humedad, temperaturas templadas o cálidas e incluso espacios donde refugiarse como grietas, madera o macetas.

Además, su canto característico lo producen los machos al frotar sus alas, principalmente para atraer pareja. También puede intensificarse cuando la temperatura es más alta, ya que su actividad aumenta con el calor. Es por eso, que lejos de ser una señal negativa, escuchar grillos suele indicar el buen equilibrio ambiental, una amplia diodiversidad en el entorno y la ausencia de contaminación excesiva.

Sin embargo, podrían convertirse en molestia si ingresan en grandes cantidades al interior del hogar, algo que suele resolverse sellando rendijas o controlando la humedad.