“Se estrenó el tráiler de ‘LALI: La que le gana al tiempo’: cuándo y dónde verla”

El documental LALI: La que le gana al tiempo se sumerge en el proceso de evolución de Lali Espósito, desde sus inicios en televisión hasta convertirse en una figura clave del pop latino, con enfoque en su regreso y renovación artística.

Filmado durante aproximadamente tres años, incluye acceso exclusivo al backstage, entrevistas personales, música, y momentos de su carrera hasta alcanzar grandes estadios.

¿Dónde y cuándo verla?

Según la información oficial:

La cinta estará disponible en Netflix.

Fecha de estreno: 4 de diciembre de 2025 según una publicación.

O bien, otra fuente indica el 5 de diciembre de 2025 como día de disponibilidad.

según una publicación. O bien, otra fuente indica el como día de disponibilidad. Trailer ya publicado en redes sociales y plataformas asociadas al documental.

¿Qué esperar del tráiler?

En el avance se observan:

Imágenes de su infancia y primeros pasos en el mundo artístico.

Su estadía en España y proyectos anteriores al gran salto internacional.

Preparativos, ensayos y ejecución de sus shows en grandes recintos.

¿Por qué es relevante para el público argentino?

Lali se convirtió en una de las artistas más influyentes del país y su recorrido tiene un fuerte componente nacional, que invita a los seguidores argentinos a verse reflejados. La elección de Netflix como plataforma garantiza que el documental llegue tanto al público local como al internacional.