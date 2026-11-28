Con la llegada de las altas temperaturas, los jardines, patios y terrazas recuperan su protagonismo. Sin embargo, conseguir un espacio protegido del sol resulta fundamental para disfrutar del aire libre durante el verano.

Aunque las sombrillas tradicionales siguen siendo una opción práctica, existen alternativas que combinan funcionalidad, diseño y confort, sin necesidad de realizar grandes reformas.

La Real Sociedad de Horticultura británica (RHS) destaca diferentes soluciones para incorporar sombra y crear ambientes exteriores más agradables frente al calor.

Cinco alternativas a las sombrillas tradicionales para renovar el jardín

1. Toldos vela: modernos y minimalistas

Las lonas tensadas de formato triangular o rectangular permiten cubrir diferentes sectores del jardín sin ocupar demasiado espacio.

Los toldos vela en tonos arena, blanco crudo y beige combinan especialmente bien con las decoraciones contemporáneas y mediterráneas.

Es fundamental utilizar anclajes adecuados y retirarlos cuando se pronostiquen vientos fuertes, una precaución especialmente importante en la Patagonia.

2. Pérgolas de madera o metal

Las pérgolas permiten crear un verdadero living exterior y delimitar espacios destinados al descanso o las reuniones familiares.

Pueden complementarse con telas corredizas, listones de madera o plantas trepadoras para regular el ingreso de la luz solar.

3. Techos de cañas y bambú

Los materiales naturales son una excelente alternativa para quienes buscan una estética cálida y relajada.

Las cubiertas de cañas, bambú o mimbre permiten filtrar la luz solar y generar una sombra parcial, además de aportar textura y personalidad al jardín.

Combinadas con muebles de madera, fibras naturales y almohadones claros, recrean el estilo de las casas mediterráneas.

4. Toldos retráctiles

Son ideales para patios pequeños y terrazas donde se busca aprovechar cada metro cuadrado.

Su principal ventaja es que permiten regular la cobertura según el momento del día y recogerla cuando no se necesita.

5. Árboles y enredaderas: la alternativa natural

La sombra vegetal es una de las opciones más atractivas a largo plazo. Los árboles de copa amplia y las plantas trepadoras contribuyen a generar ambientes más frescos.

La glicina y la vid son alternativas para cubrir estructuras y disfrutar de una protección natural durante los meses más calurosos.

Además, las especies de hoja caduca permiten recuperar el ingreso de luz solar durante el invierno.

Qué tener en cuenta antes de crear un espacio de sombra en el jardín

Antes de elegir una estructura, es importante observar cómo incide el sol durante las distintas horas del día, considerar la circulación del aire y evaluar la exposición al viento.

En regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas estivales pueden ser muy elevadas, conviene combinar protección solar, ventilación y vegetación.

El objetivo es transformar los espacios exteriores en ambientes confortables, funcionales y atractivos para disfrutar durante toda la temporada.