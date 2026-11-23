Las cocinas completamente blancas, los muebles brillantes y los espacios excesivamente minimalistas comienzan a perder protagonismo. Las tendencias de diseño para 2027 apuestan por ambientes más cálidos, con materiales naturales, colores envolventes y detalles que aportan personalidad.

Según la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC), la evolución del interiorismo busca transformar este ambiente en un espacio que no solo resulte funcional, sino que también invite a compartir momentos y disfrutar de la vida cotidiana.

La propuesta combina maderas naturales, piedras con vetas, acabados mate y colores inspirados en la naturaleza, una estética que puede adaptarse tanto a cocinas amplias como a espacios pequeños.

Los colores de cocina que serán tendencia en 2027

El blanco continúa presente, pero deja de ser el protagonista absoluto. En su lugar, ganan terreno las combinaciones que aportan calidez y profundidad.

Entre los colores destacados aparecen:

Verde oliva y verde salvia: transmiten serenidad y combinan especialmente bien con muebles de madera.

transmiten serenidad y combinan especialmente bien con muebles de madera. Beige y arena: aportan luminosidad sin generar ambientes demasiado fríos.

aportan luminosidad sin generar ambientes demasiado fríos. Terracota y tonos arcilla: suman personalidad y una conexión visual con la naturaleza.

suman personalidad y una conexión visual con la naturaleza. Marrón chocolate y nogal: crean espacios sofisticados y acogedores.

crean espacios sofisticados y acogedores. Azul profundo: aparece como alternativa para muebles bajos, islas o detalles decorativos.

Una de las combinaciones más elegidas es verde oliva con madera natural y mesadas claras, una propuesta que equilibra modernidad y calidez.

La madera vuelve a ser protagonista en las cocinas modernas

Después de varios años dominados por muebles blancos y superficies lisas, la madera recupera un lugar central.

Los diseños actuales incorporan roble, nogal y terminaciones con vetas visibles, especialmente en alacenas, bajo mesadas e islas.

También ganan protagonismo las superficies mate y satinadas, que reemplazan parcialmente a los acabados ultrabrillantes.

La combinación de madera con piedra clara permite crear cocinas modernas sin perder una estética acogedora.

Mesadas y revestimientos: los materiales que se imponen

Las piedras naturales y las superficies que imitan sus texturas aparecen entre las principales tendencias.

El mármol, la cuarcita y los porcelánicos con vetas permiten sumar personalidad sin sobrecargar el ambiente.

También se incorporan detalles de microcemento, cerámica artesanal y revestimientos texturados, especialmente en paredes y sectores de trabajo.

La tendencia busca combinar estética y funcionalidad, con materiales resistentes y fáciles de mantener.

Cocinas abiertas y espacios para compartir

Otro cambio importante tiene que ver con la distribución.

Las cocinas dejan de pensarse únicamente como lugares para preparar alimentos y se integran cada vez más con el comedor y el living.

Las islas y penínsulas se convierten en espacios de encuentro, ideales para desayunar, trabajar o compartir una conversación mientras se cocina.

En viviendas pequeñas, las penínsulas pueden resultar especialmente prácticas porque ofrecen superficie de apoyo sin ocupar tanto espacio como una isla independiente.

Cómo renovar la cocina sin hacer una obra grande

No es necesario cambiar todos los muebles para incorporar estas tendencias.

Algunas modificaciones sencillas pueden transformar el ambiente:

Pintar una pared o algunos frentes de muebles en verde oliva o tonos arena.

Incorporar estantes de madera natural.

Reemplazar tiradores por modelos negros o de acabado metálico cálido.

Sumar lámparas colgantes con luz cálida.

Utilizar tablas de madera, cerámicas artesanales y textiles naturales como elementos decorativos.

La clave de las cocinas de 2027 es lograr un equilibrio entre diseño, comodidad y personalidad. Más que seguir una moda pasajera, la propuesta apunta a crear espacios cálidos, funcionales y preparados para disfrutar todos los días.