Kéfir: qué es el “oro blanco” que ayuda a la flora intestinal y puede reducir la hinchazón

Esta bebida fermentada de origen milenario volvió a ganar popularidad por su aporte de microorganismos vivos y su relación con la salud digestiva. Qué propiedades tiene y cómo se consume.

En medio del creciente interés por los alimentos fermentados, hay uno que sobresale por su larga historia y por la diversidad de microorganismos que puede aportar: el kéfir. Esta bebida, conocida también como “oro blanco”, se consume desde hace siglos y actualmente despierta interés por sus posibles beneficios para la microbiota intestinal.

Su aspecto puede recordar al yogur, pero su elaboración es diferente. El kéfir se obtiene a partir de la fermentación producida por gránulos que contienen bacterias y levaduras, responsables de transformar los azúcares presentes en el líquido.

Según explicó el médico nutricionista César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), en una nota publicada por La Nación, estos gránulos constituyen una comunidad en la que bacterias y levaduras conviven de manera simbiótica.

Qué beneficios tiene el kéfir para el intestino

Una de las características que diferencia al kéfir de otros alimentos fermentados es la variedad de microorganismos que puede contener. Su composición depende del cultivo y del proceso utilizado para elaborarlo.

El consumo de alimentos fermentados forma parte de una alimentación que puede favorecer la diversidad de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan principalmente en el intestino.

En el caso del kéfir, su aporte de bacterias y levaduras vivas es uno de los motivos por los que se estudia su posible relación con una mejor digestión y regulación del tránsito intestinal.

Esto también explica por qué suele asociarse su consumo con una disminución de la sensación de pesadez o hinchazón abdominal en algunas personas. Sin embargo, estos efectos pueden variar y no significa que funcione como tratamiento frente a trastornos digestivos.

Kéfir de leche y kéfir de agua: en qué se diferencian

Aunque el más conocido es el elaborado a partir de leche, también existe el kéfir de agua.

El primero se obtiene colocando los gránulos en leche para iniciar la fermentación. El resultado es una bebida ligeramente ácida y cremosa que, además, conserva nutrientes como proteínas y calcio.

El kéfir de agua se prepara con agua y azúcar, que sirve de alimento para los microorganismos durante la fermentación. También pueden incorporarse frutas para modificar su sabor.

Por sus ingredientes, ambos tienen perfiles nutricionales diferentes, aunque comparten el proceso de fermentación como característica principal.

¿El kéfir puede ayudar con la hinchazón abdominal?

La distensión abdominal puede tener múltiples causas, desde determinados alimentos hasta intolerancias o alteraciones gastrointestinales. Por eso, el kéfir no debe considerarse una solución universal contra la hinchazón.

Sin embargo, al formar parte de los alimentos fermentados y aportar microorganismos vivos, puede ser una alternativa para sumar variedad a una alimentación destinada a cuidar la salud intestinal.

Además, durante la fermentación del kéfir de leche se reduce parte de la lactosa, una característica que puede hacer que algunas personas lo toleren mejor que la leche común.

Como ocurre con cualquier alimento fermentado, conviene incorporarlo de manera progresiva, especialmente en personas que no están acostumbradas a consumir este tipo de productos.

El llamado “oro blanco” combina así una tradición de siglos con un renovado interés por la microbiota: una bebida sencilla que volvió a ocupar un lugar destacado entre quienes buscan sumar alimentos fermentados a su dieta.