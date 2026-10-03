“Ideas radicales”: el antecedente por el que fue vetado el copiloto de Flydubai acusado de un atentado en pleno vuelo

El copiloto Hammam al-Hammami acusado de atacar con un cuchillo al capitán Smit Machchhar durante el vuelo 1073 de Flydubai tenía prohibido operar en Omán por sus supuestas “ideas radicales”, según reveló una investigación difundida por The Wall Street Journal.

El ataque ocurrió el miércoles sobre territorio de Arabia Saudita, cuando al-Hammami acuhilló a su colega indio en pleno vuelo. El agresor fue trasladado a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece detenido.

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Según el informe del medio estadounidense, las autoridades omaníes habían impedido que al-Hammami continuara operando en su país. El motivo señalado fueron sus “ideas radicales”.

Antes de llegar a Flydubai, al-Hammami había trabajado para Oman Air, la aerolínea de bandera de Omán. Fue durante ese período cuando las autoridades de ese país dispusieron su veto.

La investigación israelí también estableció nuevos datos sobre su origen. Según fuentes citadas por CNN, al-Hammami nació en Emiratos Árabes Unidos, hijo de un padre con nacionalidades omaní y siria. Vivió varios años en territorio emiratí, aunque nunca obtuvo esa nacionalidad.

Su nacionalidad omaní adquirió relevancia para los investigadores por el destino del vuelo. Omán e Israel no mantienen relaciones diplomáticas y, según los antecedentes mencionados en la investigación, existían restricciones para que pilotos de determinadas nacionalidades ingresaran a territorio israelí.

El vuelo 1073 de Flydubai tenía como destino Israel y la mayoría de sus pasajeros eran de nacionalidad israelí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que “el atacante actuó bajo motivaciones islamistas radicalizadas” y sostuvo que “el plan era derribar el avión con sus pasajeros dentro”.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, que llevan adelante las actuaciones por el incidente, evitaron brindar detalles públicos. Según explicaron, la decisión responde a la necesidad de “evitar interferencias en la investigación”.

The Wall Street Journal informó además que ni el Gobierno de Omán ni Flydubai respondieron a las consultas realizadas sobre los antecedentes del piloto. Al-Hammami permanece detenido en Abu Dhabi, donde continúa la investigación por el ataque ocurrido durante el vuelo.