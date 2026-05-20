La diferencia entre harinas y carbohidratos que muchos no conocen, según especialistas

Durante años, muchas personas relacionaron automáticamente los carbohidratos con el pan, las harinas o incluso con algo “malo” dentro de la alimentación. Sin embargo, especialistas en nutrición y organismos de salud coinciden en que no todos los carbohidratos son iguales y que las harinas representan apenas una parte de este amplio grupo de nutrientes.

Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son una de las principales fuentes de energía del cuerpo. Según explican entidades como la Mayo Clinic y la Organización Mundial de la Salud, el organismo los transforma en glucosa para alimentar células, tejidos y órganos, además de almacenar reservas energéticas en músculos e hígado.

Qué alimentos contienen carbohidratos

Los carbohidratos están presentes en muchos alimentos de origen vegetal y no únicamente en productos panificados.

Se encuentran, por ejemplo, en:

frutas,

verduras,

legumbres,

cereales,

arroz,

avena,

papas,

y granos integrales.

Por eso, los nutricionistas remarcan que eliminar completamente los carbohidratos no suele ser recomendable, salvo indicación médica específica.

La diferencia entre carbohidratos “buenos” y refinados

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la calidad del carbohidrato.

Los especialistas explican que los carbohidratos presentes en alimentos enteros, ricos en fibra y poco procesados, suelen generar mayor saciedad y un impacto más gradual sobre la glucosa en sangre.

Entre ellos aparecen:

frutas enteras con pulpa y cáscara,

verduras,

legumbres,

avena,

arroz integral,

y cereales sin refinar.

En cambio, los productos ultraprocesados elaborados con harinas refinadas y azúcares agregados suelen perder parte de sus nutrientes y fibra durante el procesamiento industrial.

Qué son exactamente las harinas

La harina es un producto obtenido de la molienda de distintos alimentos ricos en almidón.

Aunque muchas veces se piensa únicamente en harina de trigo, también existen:

harinas de avena,

garbanzo,

maíz,

arroz,

centeno,

almendras,

y legumbres.

El problema, según explican profesionales de la nutrición, suele aparecer cuando esas harinas atraviesan procesos de refinación intensos.

Por qué las harinas integrales son diferentes

Las harinas integrales conservan más fibra, vitaminas y minerales porque mantienen partes del grano que suelen perderse en las versiones refinadas.

Por eso, muchas guías alimentarias recomiendan priorizar:

panes integrales,

cereales menos procesados,

y productos elaborados con granos completos.

Además, la fibra ayuda a mejorar la digestión, aumentar la saciedad y moderar los picos de glucosa.

El error más común: pensar que todos los carbohidratos son iguales

Especialistas remarcan que uno de los errores más frecuentes es creer que todos los carbohidratos tienen el mismo efecto en el organismo.

No es lo mismo consumir: una fruta entera, un plato de legumbres, o arroz integral, que productos con exceso de azúcar, bebidas azucaradas o harinas ultra refinadas.

Por eso, hoy el foco de muchos profesionales ya no está en “eliminar carbohidratos”, sino en aprender a elegir mejor su calidad y el grado de procesamiento de los alimentos.